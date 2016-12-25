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Заставки на рабочий стол: природа, животные, автомобили, космос и еще много категорий

25.12.2016 17:19 656

Заставки на рабочий стол: природа, животные, автомобили, космос и еще много категорий

Сегодня работа практически каждого человека, так или иначе, связана с использованием компьютерной и мобильной, цифровой техники. Проводя много времени перед монитором, иногда хочется дать глазам отдохнуть, именно для этого владельцы техники, ноутбуков и смартфонов используют креативные заставки на рабочий стол, с изображением картин природы, цветов и многого другого. Это позволяет расслабиться и на время отвлечься от дел, созерцая приятные пейзажи и натюрморты, полотна известных художников или фотографии в стиле «Винтаж», классические заставки Windows или панорамы городов.

Большим спросом пользуются обои на рабочий стол на тему архитектуры. На сайте 7fon.ru можно открыть соответствующую рубрику и установить на заставку прекрасную панораму Тадж-Махала, римского Колизея, египетской пирамиды или французской Эйфелевой башни, замка Дракулы в Румынии или поставить на заставку вид ночного Нью-Йорка, площадь в Праге или знаменитый немецкий замок Райхсбург. Исходя из предпочтений пользователя, можно установить на заставку фото девушки, мужчины, свадебные фото, интерьер, мосты, фрукты и сладости, музыкальные картинки, мультфильмы и аниме, а также 3D-обои. Пользуются популярностью скриншоты известных фильмов и сериалов с любимыми актерами, которые устанавливают на рабочий стол. Мужчины часто предпочитают обои из рубрик «Автомобили», «Мотоциклы», «Ретро-авто». Также космос — интересная тема для тех, кто хочет отвлечься от мирской суеты и на мгновение улететь далеко-далеко отсюда.

Таким же эффектом обладают изображения морей и океанов, морских закатов, теплых летних пляжей в экзотических странах. Можно выбрать картины природы по сезонам года, предпочесть осенний парк или весенние цветущие вишни, поставить на заставку прекрасные закаты в самых разнообразных местах. Если вы поклонники животных, зайдите в рубрику «Земноводные» или «Подводный мир», чтобы выбрать изображение там, а также попробуйте поставить на заставку рептилий или диких кошек, добрых домашних котов и собак, величественных и грациозных лошадей. В зависимости от предпочтений пользователя в рубриках можно выбрать абсолютно любое изображение, которое с легкостью удовлетворит вкус даже самого взыскательного пользователя. Небо, животные, картины известных художников, натюрморты, подводные съемки, спортивные события, знаменитые бренды, мотивирующие денежные обои и многое другое поможет расслабиться ходе работы, наслаждаясь прекрасным видом на рабочем столе.

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