Чтобы обеспечить своему бизнесу успешное, гарантированное развитие, приток новых клиентов, покупателей и пользователей, обязательно нужно иметь собственный интернет-сайт, который станет вашей визитной карточкой и сможет рассказать потенциальным клиентам о возможностях того или иного предприятия. Имея свой виртуальный ресурс, вам не придется консультировать клиентов и заказчиков по телефону, рассказывая о различных возможностях своей компании, так как они смогут узнать всю интересующую их информацию через сайт.

В компании «Топ бит» можно заказать разработку портала в соответствии с рядом важнейших для заказчика требований. Любой портал должен иметь простую навигацию и интуитивный интерфейс, богатый функционал и запоминающееся оформление, которое бы привлекало внимание именно тех, кто может стать вашим клиентом, то есть целевой аудитории. Наиболее удобная схема создания сайтов-блогов – WordPress, это виртуальная платформа, на которой можно найти любую полезную информацию, и воспользоваться ею абсолютно бесплатно. Это гораздо удобнее, чем обычный сайт, а уроки wordpress вы можете найти у нас в разделе «Блог», в рубрике «Уроки». Тут мы рассматриваем создание плагинов для организации виртуального календаря, а также плагинов, которые помогают фиксировать меню при прокрутке сайта, разрабатываем плагины, позволяющие управлять событиями в календаре, продукты для подготовки онлайн-документации и быстрой передачи ее в нужные органы.

С помощью различных уроков вы научитесь создавать системные виджеты, настраивать стартовые статические страницы блога, благодаря чему публикации будут постоянно обновляться и сменяться новыми, привлекая к себе внимание читателей. При помощи плагинов авторизации и регистрации, мы научимся создавать всплывающую форму для авторизации на сайте, а также сможем разработать дополнительный блок иконок. В WordPress это очень популярный инструмент, отлично дополняющий основную страницу блога. С помощью отдельных сервисов и плагинов, можно настроить показ количества человек, которые просмотрели ту или иную конкретную запись. Все уроки — бесплатные для тех, кто желает учиться, а при желании у нас можно купить готовый сайт , который идеально подойдет под блог, интернет-магазин, сайт-визитку или автонаполняемый виртуальный портал. Изучайте возможности студии и начинайте сотрудничать!