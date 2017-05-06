Представить жизнь современного человека без телекоммуникационных услуг невозможно. Интернет, телевидение и телефон нам нужны не меньше чем воздух, еда и напитки. Сегодня каждый имеет личный смартфон и ноутбук, у многих есть планшеты, большинство пользуется дома стационарными телефонами, а также подключается к сети через кабель, посредством wi-fi роутера или через мобильный 3G-интернет.

При этом, компаний, которые предоставляют такие услуги, провайдеров, становится всё больше, и каждый из них старается завоевать доверие клиентов. Лучше всего это получается у оператора Линкинтел, который сумел за много лет работы доказать эффективность и качество предоставляемых услуг. А их мы оказываем немало. На нашем официальном сайте в разделе «О компании» вы найдете полное описалово работы провайдера, узнаете, как нам удается предоставлять качественные интегрированные телекоммуникационные услуги и при этом сохранять доступные для жителей России цены. К нашим услугам относится проведение и подключение широкополосного доступа к всемирной сети, цифровое телевидение, телефонная связь и видеонаблюдение для квартир и частных домов, аренда роутеров, включая установку и оптимизацию wi-fi покрытия в апартаментах, а также «скорая» компьютерная помощь.

Мы гарантируем нашим клиентам оперативность и ответственный подход к любым задачам, всегда надежную связь с провайдером в любое время суток без выходных и праздников, доступные по цене тарифные планы и универсальность. Свяжитесь с нашим специалистом по телефону или в диалоговом окошке на сайте, а также предварительно ознакомьтесь с предложениями по интернету, телефонии и цифровому телевидению. Прочтите публикации в прессе о нашей компании, и поближе познакомьтесь с полезными статьями, которые помогут вам наладить подключение интернета в загородных домах и узнать правила прокладки слаботочных кабелей в квартирах. Мы расскажем о видеонаблюдении за стройплощадками и жилыми объектами, предложим вам удобную обратную связь и предоставим необходимые сертификаты и лицензии, документы о нашей деятельности. На сайте Линкинтел можно зарегистрироваться и подключиться к услугам прямо в онлайн-режиме, задать вопрос консультанту или стать нашим корпоративным клиентом, познакомиться с тарифами на телефон, интернет и телевидение, и начать взаимовыгодное сотрудничество!