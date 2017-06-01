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Почему азартные игры так популярны и где можно играть безопасно?

01.06.2017 21:51 3

Почему азартные игры так популярны и где можно играть безопасно?

В наши дни азартные развлечения пользуются колоссальный популярностью как среди взрослых, так и среди молодёжи. Откуда же пошёл азарт и каковы первые свидетельства этого рискового времяпрепровождения, которое увлекло миллионы людей на земле? Согласно толковому словарю русского языка, слово “азарт” также может трактоваться как горячность и задор, а вот в переводе с арабского языка это слово обозначает игральные кости. Наши соотечественники понимают термин по-своему, и зачастую связывают его с демонстрацией эмоций, которые сопутствуют человеку при разных рисковых предприятиях.

На западе азарт понимают как увлеченность и игровую страсть, поэтому даже в самом термине есть доля истории, из которой к нам пришли развлечения и игры. Ещё древние летописцы, рассказывая об развлечениях власть имущих, не использовали слово “игра”, употребляя исключительно понятие “азарт”. Сегодня археологи до сих пор во время экспедиций могут наткнуться на игральные кости первобытных людей, а также наскальную живопись, которая свидетельствует о появлении азартных забав еще до нашей эры. Сегодня после длительного периода становления и развития индустрии гемблинга у любителей раскинуть кости или сдать карты есть масса возможностей для развлечений подобного формата, однако в нашей стране они доступны игроманам только в интернете.

Ещё в советском прошлом можно было увидеть на улице железные автоматы, или поиграть в покер с единомышленниками в специализированном заведении, закрутить колесо американской или французской рулетки и сделать ставку на победу любимой футбольной команды в соревнованиях. Теперь же власти запретили подобные забавы, а сразиться с новыми “однорукими бандитами” в виртуальном обличии можно исключительно на просторах всемирной сети. Благодаря появлению интернета жизнь азартных игроков стала куда более яркой и красочной, поскольку на сайте можно играть, запускать автоматы, проверять свое везение в лотерее, делать ставки у виртуального букмекера и пробовать победить в рулетке без настоящих ставок отечественными или международными тугриками — можете посмотреть сами. Пользователи могут открыть портал с развлечениями и принять участие в любых играх на свое усмотрение, не боясь потерять настоящие финансы и остаться в игре без денег. Здесь их ждет исключительно удовольствие и наслаждение, вышеупомянутая страсть и увлеченность игрой, которая может поднять настроение и избавить от стресса. При желании пользователи в принципе могут поиграть и на настоящие рубли, но при этом им придется зарегистрироваться и пополнить виртуальный кошелек.

Польза современных азартных развлечений и игры онлайн
Польза современных азартных развлечений и игры онлайн
Почему азартные игры так популярны и где можно играть безопасно?
Почему азартные игры так популярны и где можно играть безопасно?
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