В наши дни азартные развлечения пользуются колоссальный популярностью как среди взрослых, так и среди молодёжи. Откуда же пошёл азарт и каковы первые свидетельства этого рискового времяпрепровождения, которое увлекло миллионы людей на земле? Согласно толковому словарю русского языка, слово “азарт” также может трактоваться как горячность и задор, а вот в переводе с арабского языка это слово обозначает игральные кости. Наши соотечественники понимают термин по-своему, и зачастую связывают его с демонстрацией эмоций, которые сопутствуют человеку при разных рисковых предприятиях.

На западе азарт понимают как увлеченность и игровую страсть, поэтому даже в самом термине есть доля истории, из которой к нам пришли развлечения и игры. Ещё древние летописцы, рассказывая об развлечениях власть имущих, не использовали слово “игра”, употребляя исключительно понятие “азарт”. Сегодня археологи до сих пор во время экспедиций могут наткнуться на игральные кости первобытных людей, а также наскальную живопись, которая свидетельствует о появлении азартных забав еще до нашей эры. Сегодня после длительного периода становления и развития индустрии гемблинга у любителей раскинуть кости или сдать карты есть масса возможностей для развлечений подобного формата, однако в нашей стране они доступны игроманам только в интернете.

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