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Путин рассказал Оливеру Стоуну о Сноудене: он не предатель

02.06.2017 14:13 15

Путин рассказал Оливеру Стоуну о Сноудене: он не предатель

В Интернете появился отрывок интервью российского президента Владимира Путина известному режиссеру Оливеру Стоуну, которое он дал в рамках нового проекта американского кинематографиста. В этом сюжете автор поинтересовался мнением президента о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварде Сноудене, сообщает http://myimperia.ru/.

«Сноуден не предатель, он не предал интересы своей страны и не передал другой стране информацию, которая бы наносила ущерб его народу», — заявил глава государства, добавив, что Сноуден все делает публично.

При этом Путин отметил, что не согласен с действиями бывшего агента американских спецслужб. По его словам, если Сноудену что-то не нравилось в работе АНБ — ему нужно было просто уволиться.

«Но он пошел дальше, это его право», — подчеркнул глава государства .

Также Путин добавил, что АНБ действительно зашло слишком далеко в вопросе слежки за гражданами, тогда как российские спецслужбы работают «в рамках законодательства и делают это хорошо».

Путин рассказал Оливеру Стоуну о Сноудене: он не предатель
Путин рассказал Оливеру Стоуну о Сноудене: он не предатель
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