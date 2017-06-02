В Интернете появился отрывок интервью российского президента Владимира Путина известному режиссеру Оливеру Стоуну, которое он дал в рамках нового проекта американского кинематографиста. В этом сюжете автор поинтересовался мнением президента о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварде Сноудене, сообщает http://myimperia.ru/.

«Сноуден не предатель, он не предал интересы своей страны и не передал другой стране информацию, которая бы наносила ущерб его народу», — заявил глава государства, добавив, что Сноуден все делает публично.

При этом Путин отметил, что не согласен с действиями бывшего агента американских спецслужб. По его словам, если Сноудену что-то не нравилось в работе АНБ — ему нужно было просто уволиться.

«Но он пошел дальше, это его право», — подчеркнул глава государства .

Также Путин добавил, что АНБ действительно зашло слишком далеко в вопросе слежки за гражданами, тогда как российские спецслужбы работают «в рамках законодательства и делают это хорошо».