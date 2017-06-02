Человеческое общество всегда стремилось к тому, чтобы обеспечить себя наилучшими условиями проживания, удобством в быту и работе, сообщает http://zakryma.ru/. Именно эта способность и смогла дать нашим пращурам выстоять в борьбе с дикой природой и превосходящих по размерам и силе животных. Всем давно известно, что именно торговля стала тем действием, которое позволило разным народам начать общаться, выделиться из других народностей и построить собственные государственные системы.

Однако не стоит забывать о том, что торговля в наше время – процесс который должен происходить по нормам и правилам, которые и отличают развитое общество от того, которое остановилось в своем развитие несколько веков назад. Можно по-разному относиться к тому, что в Симферополе был снесен рынок. Однако найдется мало людей, которые были довольны уровнем обслуживания на торговых площадях и состоянием санитарной безопасности. В конце концов, пора уже давно забыть о покупках продуктов, которые не проходят никакой экспертизы, имеющие только бумажку, которая якобы подтверждает безопасность употребления продуктов. Волевое решение администрации столицы Крыма – снесение стихийного явления, которое имело мало общего с цивилизованной торговлей.

Однако после этого возник вопрос о том, как использовать освободившиеся площади. Недавно было принято решение обустроить на территории бывшего рынка «умные» остановки. Работа предстоит не только по установкам самих пунктов ожидания транспорта, но и перенесении опор подачи электроэнергии транспортного предприятия «Крымтроллейбус». Несмотря на то, что сегодня за окном разыгрался природный катаклизм, который вовсе не свойственен нашей местности, всем понятно, что очень скоро установится теплая и солнечная погода. Законы природы никто не в силах отменить. В наш город прибудет множество отдыхающих, которые хотят воспользоваться всеми благами цивилизации. Одним из таких благ и будет установка «умных» остановок. Генерирую солнечную энергию, она сможет вечером сама себя освещать, не потребляя из местных линий ни одного вольта электроэнергии. Естественно, что данное решение не может быть принято без рассмотрения архитектурными службами республики. Однако, думается, что экономический эффект от применения инноваций перевесит все доводы о том, что перенос линии троллейбусных троллей – трудная задача.