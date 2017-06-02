В повседневной жизни человек использует телефон не только в качестве средства связи, но и как многофункциональную мультимедийную платформу для прослушивания музыки или просмотра фильмов. Однако данные возможности телефона объединяет один важный фактор – громкость динамиков мобильного устройства.

Многие пользователи предпочитают слушать музыку не через гарнитуру, а выводя звук на динамик устройства. И часто бывает так, что запаса мощности звукового модуля может оказаться недостаточно. Аналогичная ситуация порой происходит, если пользователь выводит входящий или исходящий звонок на громкую связь.

Есть ли способ настроить увеличение громкости на Андроид? Разумеется, да. Для этого существует три способа:

Увеличение громкости через основные звуковые настройки

Настройка громкости через инженерное меню

Увеличение громкости с помощью специального приложения

Нажмите одну из качелек переключения громкости на корпусе телефона

После того, как появится окошко настройки звука, нажмите на стрелочку

Появятся бегунки основных звуковых режимов

Выставьте маркер на каждом бегунке по своему усмотрению

Обратите внимание, что максимальная громкость, в любом случае, будет ограничена системной настройкой. Поэтому если необходимо выкрутить громкость сверх предела по умолчанию, необходимо использовать более серьезные средства.

Способ 2. Увеличение громкости на Андроид через инженерное меню

Инженерное меню – это специальный системный режим, с помощью которого пользователь получает доступ к самым глубоким настройкам аппарата. Поэтому крайне важно максимально ответственно подойти к процедуре работы с данным меню. Бездумное нажатие тех или иных важных команд может привести к непоправимым критическим ошибкам в работе гаджета и привести к поломке, которая не будет обслуживаться по гарантии, поэтому будьте крайне осторожны!

Самый простой способ попасть в инженерное меню – набрать цифровую комбинацию на клавиатуре телефона:

*#*#54298#*#*

*#*#3646633#*#*

*#*#3646633#*#*

После того, как вы вошли в инженерное меню Андроид, увеличение громкости можно настроить в разделе «Audio». Обратите внимание, что в данном разделе есть несколько режимов:

Normal Mode – нормальный режим, когда к смартфону не подлкючены те или иные гарнитуры и аксессуары;

Headset Mode – режим для настройки при подключенной гарнитуре;

LoudSpeaker Mode – настройка громкой связи;

Headset_LoudSpeaker Mode – то же, что и предыдущий режим, но при подключенной гарнитуре;

Speech Enhancement – настройки громкости для обычного разговора по телефону.

В каждом режиме можно выбрать тип настроек:

Sip – звонки через интернет (Скайп и мессенджеры с функцией голосового вызова)

Mic – настройка чувствительности микрофона;

Sph – разговорный динамик;

Media – настройка мультимедиа;

Ring – громкость звонка;

FMR – настройки звука FM радио.

Например, если необходимо улучшить громкую связь, выбираем тип Sph, выставляем значение громкости до 6 и значение диапазона – до 180-200.

Важно помнить, что чрезмерное увеличение громкости на Андроид через инженерное меню может привести к неприятному дребезжанию динамиков и искажению звука. Также в этом случае возрастает нагрузка на аккумулятор телефона.

Способ 3. Увеличение громкости с помощью приложения Volune+

В Google Play можно найти несколько различных инженерных приложений, которые помогут настроить громкость динамиков на смартфоне. Одним из самых популярных приложений, для работы которого, кстати, не требуются рут-права, является Volune+.

После того, как вы запустите приложение, обратите внимание на главный экран. Здесь отображаются настройки основных звуковых систем телефона:

Динамик

Гарнитура

Bluetooth

Чтобы увеличить громкость того или иного профиля, просто установите галочку напротив нужного пункта. После этого можно настроить основной звук, басы, добавить звуковые эффекты и так далее.

На каком телефоне НЕ НУЖНО увеличивать громкость

Для того чтобы качество звука во время разговора или прослушивания музыки изначально не вызывало дискомфорт, мобильное устройство должно быть оснащено достаточно мощным динамиком. Также важно, чтобы гаджет был оснащен мощным процессором и емким аккумулятором для стабильной и продолжительной работы мультимедийных приложений.

При подготовке данной статьи мы опробовали звуковые и аппаратные возможности мощного и доступного смартфона Fly Cirrus 12. Стоит отметить, что продукция британского бренда Fly на протяжении 14 лет неизменно соответствует высоким стандартам качества и требованиям пользователей. Производительная начинка, приятный дизайн, доступные цены – все эти основополагающие факторы неизменно учитываются в каждом смартфоне Fly.

Fly Cirrus 12 приятно удивил нас уже на уровне звучания. Стоит признать, что довольно сложно найти в бюджетном сегменте до 10 000 рублей такую модель, в которой была бы установлена мощная звуковая система. Fly Cirrus 12 – действительно громкий! Даже на оживленной улице, запустив композицию на полную громкость через встроенный аудиоплеер, можно было отчетливо слышать каждое слово песни.

Не подкачал звук и во время громкой связи. Слова собеседника были отчетливо слышно без искажений и посторонних шумов.

Аппаратная часть гаджета также получает высокую оценку. Мощный 4-ядерный процессор на 1,3 ГГц способен обработать самый большой объем информации, например при запуске мультимедийной программы. А меломаны могут смело использовать Fly Cirrus 12 в качестве музыкального плеера. Батарея на 2600 мАч обеспечивает до 40 часов прослушивания музыки.

Важно отметить, что критерии оценки громкости у каждого пользователя разные, поэтому перед покупкой любого мобильного устройства предварительно протестируйте все особенно важные для вас функции, в том числе и громкость динамиков устройства.

Мы рассмотрели основные способы увеличения громкости динамика на телефоне Android. Напоследок еще раз обращаем внимание на то, что к изменению настроек в инженерном меню необходимо подойти максимально ответственно, чтобы не пришлось в итоге решать более серьезные проблемы в работе телефона.