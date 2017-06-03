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Лавров рассказал, как проводит свободное время

03.06.2017 17:44 9

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что раз в неделю он выходит на футбольное поле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он играет в футбол раз в неделю, сообщает http://vremechko.org/.

Министр заметил, что тренировки проходят дважды в неделю, однако в будний день ему приходится жертвовать мячом ради дипломатии. Об этом Лавров рассказал «на полях» финального этапа Всероссийского чемпионата Народной футбольной лиги.

Глава МИД прокомментировал также чемпионство «Спартака» в Чемпионате России по футболу. Лавров признался, что он болел за любимый клуб все 16 лет, которые они были за пределами первого места.

Источник: http://vremechko.org/

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