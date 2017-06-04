Компания Samsung представила свой новый лэптоп Notebook 9 Pro – легкий компьютер-перевертыш с диагональю экрана 13 и 15 дюймов, работающий на Windows 10 с поддержкой сенсорного ввода и фирменного пера S Pen, сообщает http://w7phone.ru/.

Сердцем ноутбука стали процессоры Intel Core i7 седьмого поколения, 8 Гб оперативной памяти для 13-дюймовой и 16 Гб RAM для 15-дюймовой модели. В обеих конфигурациях есть SSD-накопитель на 256 Гб, а варианте побольше еще и установлена дискретная графика Radeon 540 с 2 Гб памяти.

Экран компьютера оборачивается на 360 градусов и работает в разных позициях, вроде обычного ноутбука, планшета, либо «палатки». Разрешение классическое – FullHD, а угол обзора составляет 178 градусов. Встроенный стилус поддерживает до 4 000 уровней нажатия и прячется внутрь корпуса для дополнительного удобства. Более того, стилус не требует зарядки, поскольку использует технологии Wacom для пассивных стилусов. Разумеется, как и другие новинки 2017 года, Notebook 9 Pro оснащен камерой Windows Hello для биометрической аутентификации.

Samsung не называет дату начала продаж, а также стоимость своего творения.

Источник: http://w7phone.ru/