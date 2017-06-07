При работе с компьютером мы всегда рискуем потерять важную информацию. Для того, чтобы сохранить данные в безопасности, рекомендуется использовать особое приложение. Так, для тех, кто пользует Macbook от Apple, отличным способом сохранить данные на жестком диске даже в случае сбоя операционной системы или в случае других повреждений является приложение EaseUS Todo Backup для Mac 3.3.3 .

Эту программу можно загрузить на свой компьютер и выполнять резервное копирование максимально удобно для пользователя. Утилита отличается функциональностью, а также позволяет автоматически настраивать резервное копирование и даёт множество других возможностей. Так, при помощи ПО и простых инструкций в интерфейсе можно клонировать диски, восстанавливать данные между ними, клонировать систему и проверять, а также исправлять повреждённые задачи при резервном копировании данных во время первого запуска приложения. На сегодняшний день бэкап данных для Mac — это лучший бесплатный инструмент, позволяющий производить резервное копирование и создавать копии операционной системы со всеми настройками и информацией, разделами жестких дисков и так далее. Возвращать информацию с помощью этого приложения можно в случае аварии и других форс-мажоров, из-за которых вы теряете важные сведения на компьютере.

Также благодаря Еaseus todo Backup можно создавать загрузочные диски для Linux и других операционных систем. Тем, кому необходимо сохранить свои данные в безопасности, и кто работает на компьютере Макинтош, обязательно стоит загрузить приложение EaseUS Todo Backup для Mac и задать параметры резервного копирования, автоматизировать процесс на каждый день и выполнять при необходимости восстановления операционной системы, приложений, файлов и документов. На официальном сайте разработчика программного обеспечения, адаптированного под разные операционные системы, вы можете загрузить бесплатную тестовую версию программы или приобрести ее с расширенными функциями за 39,95 у. е., установить утилиту на свой Macbook или загрузить Бэкап для операционки Windows. Читайте детальное описание и ключевые характеристики проги, изучайте возможности синхронизации файлов и пользуйтесь помощью техподдержки, если у вас остались вопросы. Вы можете избежать катастрофы, поддерживая и сохраняя свои данные, осуществляя резервное копирование автоматически.