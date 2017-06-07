Модель Meizu U20 выбирают за производительность, а также интересный дизайн. В устройстве есть системный видеоускоритель, и не стоит забывать про поддержку стандарта связи DCS1800. От предыдущей модификации телефон отличается высокой проводимостью. Специалисты компании сильно доработали дисплей и, в частности, его матрицу. Модель хорошо оптимизирована под многие приложения и отлично справляется с запуском документов в таких форматах, как WAV, WMA.

Если говорить об особенностях, то внимания заслуживает чипсет, который работает при частоте более 1.2 ГГц. Модель с оперативкой 3 Гб может шустро обрабатывать информацию. Аккумулятор сделан с емкостью более 3200 Ач. Технология быстрой зарядки позволяет всегда оставаться на связи. К преимуществам также можно приписать наличие двух слотов под сим-карты. Встроенной памяти у смарта предусмотрено целых 32 Гб, а это говорит о том, что карты памяти можно не использовать.



Экран смартфона

При плотности пикселей свыше 350 рр можно надеяться на высокое качество картинки. Meizu U20 замечательно подходит для просмотра фильмов, и не стоит забывать о поддержке таких форматов, как JPEG, GIF. Непосредственно сенсор работает при высокой чувствительности. Его пленка защищена от влаги. Чтобы повысить управляемость девайса, специалисты компании разработали новый тачпад, который может с высокой точностью определять команды. Дополнительно имеется возможность считывания силы нажатия пальца. Модель защищена от царапин, и в этом значительно помогает олеофобной покрытие. На девайсе изображения выглядят четкими даже при большой яркости. С разрешением 1920/1080 комфортно просматривать фотографии. Среди нововведений можно отметить защиту от бликов. На экране не остаются следы пальцев, но стекло нужно защищать от падений. Матрица сделана с цветокорректирующим фильтром. Если верить производителю, то модель отображает более 13 млн. цветов.

Камера смартфона

Говоря про телефон Meizu U20, важно упомянуть о наличии линзовой фокусировки. Снимая видео, пользователь способен настраивать резкость либо изменять баланс черного. Дополнительно имеются инструменты по регулировке вспышки. Задержка выставляется через меню камеры. У модели используется контактный стабилизатор. При записи видео в формате FLV он включается в автоматическом режиме. Девайс подходит для групповых фотографий, и у него есть режимы негатива и белой доски. Чтобы сделать широкоугольный снимок, достаточной нажать на значок панели. Снимая видео, легко переключать микрофон. Еще есть возможность отключать аудио либо накладывать замедление. Для комфортной записи медиаконтента предусмотрена система подавления шумов. Кодировка видеофайлов распространяется только на записи в формата MPEG-4, HD.



Возможности смартфона

В девайсе применяется отличная операционная система, которая обновляется и при этом сильно не подгружает чипсет. Специалисты указывают на наличие утилит для очистки ненужных файлов. В памяти девайса заложен голосовой помощник. С его помощью легко найти данные в сети, не прибегая к набору текста. Плеер работает с музыкой в разных форматах.

Звук при этом всегда есть возможность отрегулировать боковыми кнопками. Темы для этого смартфона задаются только через общие настройки. Минутные напоминания выставляются в календаре. Для будильника легко выставить скаченные мелодии из сети. Индикатор заряда при желании можно отключать. В девайсе имеется все необходимое для управления контактами, которые сохранены в памяти смартфона. В отличие от телефона предыдущей версии (Meizu U10), появилась возможность не только перемещать основные значки панели, но и менять их размер.