Сегодня для того, чтобы найти любого человека, зная его имя и фамилию, достаточно воспользоваться социальными сетями. Всё большее количество пользователей переходят на Instagram, и поэтому у каждого может возникнуть необходимость найти пользователя в этой соцсети, не имея личного аккаунта в системе. К примеру, по какой-то причине вы не можете зарегистрироваться в Инстаграме, если не хотите этого делать из-за своей публичности или других обстоятельств. При этом, у вас будет шанс войти в приложение, не будучи авторизированным пользователем, и найти любого человека, посмотреть его снимки и выполнить другие действия.

Итак, при заходе на главную страницу Instagram-сервиса вы столкнетесь с необходимостью регистрации. Не переживайте, ведь при этом вы сможете просмотреть фотографии открытых профилей, просто заходя на страницу человека, имея прямую ссылку. Тогда возникает следующий вопрос: как узнать Инстаграм-ник пользователя? Если он вам известен, просто введите его в поисковую строку Инстаграма в интернет-версии системы, и вы увидите публикации человека, при условии что у него открытый аккаунт. Если вы не знакомы с ником, попробуйте разные варианты имени и фамилии, а также псевдонима искомого человека. Зная профиль пользователя в Facebook, вы можете через эту соцсеть открыть раздел Инстаграма и выбрать любое фото, кликнув клавишу «Просмотреть в Instagram».

Тем, кто знает аккаунт человека ВКонтакте, можно найти ссылку на инста-страницу в профиле пользователя. Аналогичная ситуация с Twitter. Чтобы найти человека в этой социальной сети можно воспользоваться не только поиску по имени, который является самым простейшим, но и поиском по хэштегам. Иногда помогает поиск по геолокации. Выбирая конкретное местоположение, легко можно увидеть снимки, сделанные в этом месте или неподалеку. По ссылке вы узнаете больше о том, как искать пользователей в Инстаграме и узнавать новости о них, просмотривать фотографии, получая нужную информацию, даже не будучи зарегистрированным в этом сервисе, и пользоваться возможностями социальных сетей по максимуму. Нередко этот способ применяют HR-специалисты для проверки информации о кандидате на должность, а также другие служащие. Если вы столкнулись с подобной необходимостью, читайте нашу статью и пробуйте применить поиск по имени, местоположению или хэштегам в версии Инстаграма, и ваши поиски обязательно увенчаются успехом.