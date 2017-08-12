Технологии развиваются так стремительно, что порой мы за ними просто не поспеваем. Молодёжи легко дается компьютер, интернет, гаджеты и новая техника, а вот людям постарше бывает сложно свыкнуться с современными приспособлениями. Еще несколько лет назад кассиры в магазинах использовали деревянные счеты для того, чтобы сообщить покупателю сумму и дать сдачу. Сегодня даже калькуляторами многие не пользуются, поскольку всё заменили электронные кассовые аппараты. То же самое касается и других сфер, в частности, фото и видео. Те, у кого остались старые видеокассеты с домашними записями, либо интересными фильмами, сегодня уже не имеют возможности просмотреть их, так как видеомагнитофоны больше не выпускаются, а старые приспособления техники у многих не работают, так как отжили свое. К счастью, сегодня существуют способы восстановить информацию на магнитной ленте, и поможет с этим оцифровка в Евровидео.

Данная компания работает в сфере более 12 лет и занимается профессиональной оцифровкой видеозаписей со старых кассет на новые носители - диски и карты памяти, флеш-накопители и внешние винчестеры. Такой способ хранения данных как видеокассета устарел, и сегодня, если у вас остались на видео записи свадьбы, дней рождений, выпускного, а также других событий и мероприятий, позаботьтесь о том, чтобы перенести их на CD-диск, или на флешку, в конце концов, загрузить в облако и никогда больше не потерять благодаря хранению в интернет-пространстве. Оцифровка- это верное решение, с которым вам помогут опытные и аккуратные сотрудники Евровидео.

Мастера с хорошим опытом и уровнем подготовки гарантируют качественный готовый продукт, который превзойдет все ожидания заказчиков. Наверняка, если вы уже 10 лет не пересматривали запись вашей свадьбы, вам хочется вспомнить тот день, окунуться в воспоминания, посмотреть, какими были вы, ваши родственники и друзья, однако, если у вас нет этой возможности, не стоит отчаиваться. Несмотря на сложность и трудоемкость процесса оцифровки, специалисты Евровидео выполняют заказы в срок как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов, при необходимости производят ретушь записи, сканируют документы, а также производят видеосъемку и аэросъемку, могут оцифровать звук с аудиокассеты, тиражировать диски и произвести видеомонтаж ролика на основе отдельных видеозаписей клиентов.