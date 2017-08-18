Чехол Mophie Juice Pack Air с технологией Charge Force продается уже довольно давно, вообще, Mophie фирма уважаемая, я покупал почти все продукты для всех айфонов, счет они ведут с iPhone 3G (!), наверняка и для восьмёрочки что-то сделают в числе первых. В материале хочу похвалить аксессуар, поругать аксессуар, высказать несколько мыслей вокруг да около.

Хвалю Mophie Juice Pack Air с технологией Charge Force!

Так, ну что, у меня позавчера эвакуировали машину, я сам ступил, оставил ее на автобусной полосе на аварийке, сходил купил молочка и батон, вышел, а машины и нет. Дядя там еще сидел в рейндже рядом и говорит, чувак, ну бесполезно было бежать предупреждать, как коршуны выскочили, выпрыгнули, за три минуты погрузили и увезли. Как не было тачки. Ладно, благо недалеко до дома. Я пошел с пакетиком молочка домой, но не грустил – ну а что, дело житейское! У меня однажды забирали машину, можно тут вот почитать, я тогда всё понял, а теперь я ещё лучше всё понял.

Пришел домой, у меня на зарядочке всегда стоят внешние аккумуляторы, потому что мало ли что. И Mophie Juice Pack Air с технологией Charge Force тоже стоял на зарядке, готовый к бою! Я тут же впихнул внутрь айфусю, вызвал такси и поехал на Старую Басманную за постановлением. Взял постановление за пять минут – там все очень быстро и хорошо. Поехал на улицу Подольских Курсантов на спецстоянку. Там заплатил со скидкой деньги за эвакуатор. Отлепил с машины наклеечки. Аварийка еще работала – со стороны жалкое зрелище, машина вот, хозяин же идиот оставил её где не надо, и вот оно как все получается.

Пока суть да дело, Mophie Juice Pack Air с технологией Charge Force зарядил мне батарейку до 60 процентов, напомню, это iPhone 7 Plus, обычную семерку «мофи» заряжает полностью. Ладно, снял чехол, засунул в гомонок, сел в машину, открыл люк, поехал домой!

В этом огромный плюс аксессуара – помочь когда надо и лежать ждать следующего момента. Тут вообще вопросов нет, очень круто. И быстро! И куча всяких незаметных пользователю технологий, это и приоритет зарядки батареи смартфона, и защита от всяких бед типа перегрева, и волноводы, чтобы звук динамика не был заглушен, и защита от падений, и даже если положить на стол экраном вниз, бортики приподнимают стекло, защищая от царапин.

Это действительно классный аксессуар, квинтэссенция технологий из самых разных областей. И мне продукты Mophie доставляют огромное удовольствие, вот у меня есть и боевой большой аккумулятор, и свора маленьких, и для прошлых айфонов всё раздал родителям и родственникам, и проблем не было ни разу.

Да, а что такое за технология Charge Force? Это поддержка беспроводной зарядки. У Mophie есть свои аксессуары, зарядный коврик, держатель в машину, но подойдет любой с поддержкой Qi — как видно на фото, прекрасно всё работает и с Tylt. Вставил чехол в держатель, тут же пошла зарядка. Можно положить зарядный коврик на тумбочку и заряжать айфусю у кровати, можно на работу купить ещё коврик, в общем, если у iPhone 8 будет стандартная беспроводная зарядка – это очень круто. Ну а пока её можно попробовать с помощью Mophie Juice Pack Air.

Ругаю Mophie Juice Pack Air с технологией Charge Force!

Я рассказывал про Mophie Juice Pack Air с технологией Charge Force товарищам-журналистам, когда мы были в пресс-туре, они кивают, потом начинают отвечать. Один отвечает так: «Да я лучше куплю ещё один повербанк на 20000 мАч тысячи за три, кину в рюкзак и всё». Второй говорит:«А какой тут разъем?» – с грустью отвечаю, microUSB. И вот он мне показывает тонкий чехол с встроенной батареей на 2500 мАч, разъем Lightning, куплено это дело на «Алиэкспрессе» за тысячу рублей. Никакой сертификации Apple, конечно. И как оно работает с батареей айфона, тоже вопрос. Между тем, сотни похожих устройств я увидел и в Китае – и у людей на улицах, и в магазинах, и на компьютерных рынках. Кстати, Mophie много в Гонконге, но тут вообще любят аксессуары из Apple Store.

Я это все к тому, что в Mophie наверняка всё это знают, и следующая линейка устройств, уже для новых iPhone, наверняка серьезно изменится в ключевых вещах. Жду штекеры Lightning или USB-C, что тот хорош, что этот. Жду беспроводную зарядку как обычную опцию. Жду уменьшения размеров – хочется плоский чехол, а не «бандуру», как сказал мой папа про мой любимый Mophie Juice Pack Air.

Ну и ещё хочется всех привычных вещей, вроде надёжности, длительного срока службы, всяких умных фишек. Особенно, конечно, хочется получить стандартный штекер Lightning, чтобы не таскать с собой сто кабелей.

Вердикт!

Синий Mophie Juice Pack на фото – безотказная вещь, не раз, не два и не три спасал он меня без всяких выдумок. Стоит такой аксессуар 6000 рублей, можно найти дешевле. Я его похвалил, поругал, брать – советую. Особенно, если вас бесят повербанки с проводами и хочется минимализма и красоты.

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