Эти ребята никогда не знают покоя. Они половину времени суток играют, а половину - размышляют, как еще больше раскрутить свою машину. И много задач нужно решить, в том числе - и как охладить эту рабочую станцию. Чем больше ресурсов дает ПК, тем больше он греется и выше риски, что его можно потерять.

Многие геймеры и криптофермеры (у них очень похожие проблемы) описывают свои методы решения этой задачи на многочисленных форумах. И не всегда эксперименты оканчиваются удачно, но этот опыт тоже учит. Мы понимаем, что ребята уже "собаку сьели" в этих вопросах, но что мы можем посоветовать?

Обратите внимание на то, над чем работают мировые гиганты "компьютеростроения" и "ЦОДосоздания". Погружное охлаждение. Слышали? Уверены, да. Но, конечно, с первого раза оно противоречит здравому смыслу: работающий ПК нужно погрузить в жидкость. Как такое возможно, даже с целью такого драгоценного охлаждения?

Дело в том, что речь, конечно, идет не о воде. Не все вода, что жидкость. Мы говорим о специальных минеральных маслах, хладагентах - жидкостях, которых используют в холодильниках, и фторкетонах. Безусловно, они все являются диэлектриками. И такое охлаждение используется с 1960ых, правда, не с ПК, но с другим работающим с высокой нагрузкой оборудованием.

Итак, что происходит и как это работает.

Для емкости охлаждения используется так называемая полуоткрытая ванна. Компьютер, нагреваясь, отдает свое тепло, допустим, фторкетону. У него температура кипения - 49 градусов С. При погружении в него компьютера и его интенсивном использовании, поверхности машины начинают греться, передвая свое тепло фторкетону. Он тут же закипает, испаряется и с крышки (или в некоторых моделях - змеевиков) конденсирует обратно в ванну. Все - на естественной циркуляции. Возвращается он,естественно, уже охлажденной температуры, и опять происходит процесс нагрева за счет переноса высокой температуры от работающих элементов системы.

Установка не требует ресурсов для работы - энергоносителей. Она совершенно автономна. Все, что вам требуется - это жидкость (фторкетоны, хладагенты, минеральные масла). Да, какие-то потери ее в системе будут, но ее необходимо настолько незначительное количество (до двух стаканов), и она находится в свободной продаже.

Если вы не из тех, кто любит придумывать велосипед, то купите готовую станцию иммерсионного охлаждения. Они уже тоже есть. Причем, в нашей России.