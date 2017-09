Название нового iPhone так будоражит умы общественности, что на поверхность всплывают самые разные и причудливые названия: iPhone X, iPhone Editon, iPhone X Edition, The New iPhone, The iPhone. Версий бесконечное множество. Кто-то искренне верит, что новое творение Apple будет называться iPhone X. Мне очень не хочется в это верить, и любые опровержения этой информации для меня как глоток чистого воздуха.

Эван Бласс, также известный как @evleaks, опубликовал твит, в котором неизвестный производитель аксессуаров уже показал финальную упаковку чехлов с названием нового iPhone.

Just to confuse you even more, these are from the final retail packages for OLED iPhone cases from two separate, independent case makers... pic.twitter.com/KwdIIyVpF6

— Evan Blass (@evleaks) September 6, 2017