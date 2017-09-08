Название нового iPhone так будоражит умы общественности, что на поверхность всплывают самые разные и причудливые названия: iPhone X, iPhone Editon, iPhone X Edition, The New iPhone, The iPhone. Версий бесконечное множество. Кто-то искренне верит, что новое творение Apple будет называться iPhone X. Мне очень не хочется в это верить, и любые опровержения этой информации для меня как глоток чистого воздуха.

Эван Бласс, также известный как @evleaks, опубликовал твит, в котором неизвестный производитель аксессуаров уже показал финальную упаковку чехлов с названием нового iPhone.

Just to confuse you even more, these are from the final retail packages for OLED iPhone cases from two separate, independent case makers... pic.twitter.com/KwdIIyVpF6 — Evan Blass (@evleaks) September 6, 2017

На двух снимках надпись iPhone 8. Фуххх… отпустило.

К слову, ждать-то осталось совсем немного. Уже во вторник мы всё сами увидим. Чего ждём от Apple? Тут всего и не перечислить, но как минимум:

Новый компактный дизайн с безрамочным OLED–экраном

Процессор А11, хотя текущий процессор всё ещё зверь

Обновлённую камеру и, конечно, долгожданный ARkit

Беспроводную зарядку

Вы же знаете, что нужно делать 12-го числа вечером? Правильно! Смотреть и читать наш перевод трансляции Apple!

P.S. А тем временем люди уже занимают очереди у магазинов…

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