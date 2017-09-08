И всё же он будет называться «iPhone 8»
Название нового iPhone так будоражит умы общественности, что на поверхность всплывают самые разные и причудливые названия: iPhone X, iPhone Editon, iPhone X Edition, The New iPhone, The iPhone. Версий бесконечное множество. Кто-то искренне верит, что новое творение Apple будет называться iPhone X. Мне очень не хочется в это верить, и любые опровержения этой информации для меня как глоток чистого воздуха.
Эван Бласс, также известный как @evleaks, опубликовал твит, в котором неизвестный производитель аксессуаров уже показал финальную упаковку чехлов с названием нового iPhone.
Just to confuse you even more, these are from the final retail packages for OLED iPhone cases from two separate, independent case makers... pic.twitter.com/KwdIIyVpF6
— Evan Blass (@evleaks) September 6, 2017
На двух снимках надпись iPhone 8. Фуххх… отпустило.
К слову, ждать-то осталось совсем немного. Уже во вторник мы всё сами увидим. Чего ждём от Apple? Тут всего и не перечислить, но как минимум:
- Новый компактный дизайн с безрамочным OLED–экраном
- Процессор А11, хотя текущий процессор всё ещё зверь
- Обновлённую камеру и, конечно, долгожданный ARkit
- Беспроводную зарядку
Вы же знаете, что нужно делать 12-го числа вечером? Правильно! Смотреть и читать наш перевод трансляции Apple!
P.S. А тем временем люди уже занимают очереди у магазинов…