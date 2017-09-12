Вчера я рассказывал о том, как посетил презентацию новых продуктов Xiaomi в Пекине и что думаю про каждый из них. Мне повезло и в мои цепкие лапы попал Xiaomi Mi Mix 2, к тому же на глобальной версии прошивки, только вот незадача – в Китае Google Play Market не работает, поэтому сделал распаковку и рассказал на YouTube об этом устройстве уже в спокойной обстановке.

Также в видео делюсь своими размышлениями о китайских фанатах Xiaomi, которых в Пекине очень много. С некоторыми из них я пообщался и узнал много интересных подробностей, которые частично дали мне ответ на вопрос почему в Китае очень любят Android и так же зашел в тупик, так как не понимаю по какой причине в этой же стране так много людей ходит с iPhone. Все подробности в видео.

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