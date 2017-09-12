Вторник, 12 Сентября

Распаковка Xiaomi Mi Mix 2

12.09.2017 11:40 39

Распаковка Xiaomi Mi Mix 2

Вчера я рассказывал о том, как посетил презентацию новых продуктов Xiaomi в Пекине и что думаю про каждый из них. Мне повезло и в мои цепкие лапы попал Xiaomi Mi Mix 2, к тому же на глобальной версии прошивки, только вот незадача – в Китае Google Play Market не работает, поэтому сделал распаковку и рассказал на YouTube об этом устройстве уже в спокойной обстановке.

Также в видео делюсь своими размышлениями о китайских фанатах Xiaomi, которых в Пекине очень много. С некоторыми из них я пообщался и узнал много интересных подробностей, которые частично дали мне ответ на вопрос почему в Китае очень любят Android и так же зашел в тупик, так как не понимаю по какой причине в этой же стране так много людей ходит с iPhone. Все подробности в видео.

Источник

Создание продающие лэндингов: эффективность гарантирована
Создание продающие лэндингов: эффективность гарантирована
Десять предложений про IFA/2017: Итоги выставки
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.