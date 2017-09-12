Сегодня в твиттере опубликовали скриншот, где показаны некоторые характеристики будущих айфонов. Заодно и название модели можно увидеть, это будет iPhone X.

Долгожданный флагман Apple появится с 5,8-дюймовым AMOLED экраном и разрешением 1125х2436 точек, получит 3 ГБ оперативной памяти, 4-ядерный процессор с частотой 2,5 ГГц, камеру на 12 мегапикселей и разный объём встроенной памяти: 64, 256 и 512 ГБ. Зачем телефону столько встроенной памяти? Ну правда, зачем? 128 ГБ за глаза хватает, ну да ладно, Apple с жиру бесится.

Ну такое. pic.twitter.com/WdH4AykCYq — Wylsacom (@wylsacom) 12 сентября 2017 г.

Попахивает фейком? В комментариях написали, что так выглядят таблички с ценами в сети DNS. Возможно, что кто-то из сотрудников сети уже в курсе того, каким на самом деле будет новый iPhone. Ну и самое-то главное, сколько стоит игрушка? Осторожный человек не стал досрочно обламывать кайф, узнаём насчёт цен по походу презентации. Напомню, что она начнётся сегодня вечером в 20:00 по Москве.

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