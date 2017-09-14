Вряд ли кто-то еще пользуется старыми печатными машинками. Звуки набора текста в офисных зданиях доходили до уголков соседних улиц. Технологический прогресс дарит людям все больше преимуществ, откладывая старые и хорошо знакомые вещи в длинный ящик.

Современные технологии позволяют отпечатывать деловые бумаги высокого качества. Современные принтеры способны отпечатывать не только идеально расчерченные таблицы, а и фотографии высокого качества.

Кто бы мог подумать, что людям больше не придётся переписывать большое количество документов, забыв о копировальной бумаге. Разновидность ксероксов и сканеров, позволяет делать копии без особых усилий, получая удовольствие от качества печати.

Каждый сотрудник знает о важности работоспособности принтера, плоттера и прочей оргтехники. Действительно, ведь большие объемы информации, которые должны быть обработаны немедленно, идут конвейером. Поломка любого из таких устройств, означает ЧП на любом из офисных предприятий.

Современная оргтехника требует ухода. Принтеры, работающие с одним перерывом, для замены картриджа с краской часто ломаются. И пока специалисты смогут их отремонтировать, работа в офисе остановилась.

Ремонт принтеров достаточно кропотливая работа, с которой справиться могут не все. Профессионалами в этом деле, является сервисный центр «Print Master» . Многолетний стаж работы, в сфере ремонта оргтехники подарил команде знание всех тонкостей профессии. Именно эти знания и специальное образование, у всех сотрудников компании, обеспечивает качественный ремонт.

В таком деле, нужна своевременность. Все заказы выполняются за максимально короткий срок. Такие темпы выполнения заказов, никак не влияют на их качество. Мы уверены в своей профессиональности, именно из-за этого даем гарантии наработки до 6 месяцев.

Компания понимает своих клиентов. Иногда бывает, что устройства нельзя или не представляется возможным вывести в мастерскую, тогда наши сотрудники приезжают на место поломки. Время реагирования, в течении рабочего дня. Если ремонт производился в мастерской, то приятным бонусом станет бесплатная доставка. Основным преимуществом мастерской, является то, что она работает на свой авторитет и длительную перспективу, о чем говорят большинство позитивных отзывов и наличие постоянных клиентов.