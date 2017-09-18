Для взрослого человека игры – это способ проведения времени и удовлетворения азарта, а вот для детей – это настоящая основа развития. Играя, ребенок развивается, познает мир и неосознанно готовится ко взрослой жизни. И если для умственного развития достаточно чтения и обучения в школе или садике, то вот физическое развитие немыслимо без активного образа жизни. Для этой цели и созданы детские игровые площадки , которые приспособленные для подвижных игр, физических нагрузок и активного движения.

Современные детские площадки разрабатываются с учетом психологии детей, и включают в себя массу возможностей для физического развития. Даже элементарные качели или песочница «заставят» малыша двигаться, чего уж говорить о горках, турниках и прочих конструкциях, которые так нравятся ребятишкам любого возраста. Разнообразные домики, мостики и турники вызывают желание оценить свои силы в преодолении трудностей и соревновательных дух (если ребенок на площадке в компании сверстников). Кстати, групповые игры вызывают дух соперничества, что развивает лидерские качества и способность к командному творчеству.

Для многих, детская площадка представляется в виде грубой и тяжелой конструкции, окрашенной блеклыми нестойкими красками. На самом же деле, на смену таким примитивным конструкциям уже давно пришли красочные игровые комплексы, которые привлекают внимание ребятишек своим необычным дизайном в духе любимых мультфильмов или комиксов. Примененные легкие, но очень прочные материалы и яркие краски манят детвору словно магнит. Многие конструкции производятся в компактных габаритах, что позволяет купить детскую площадку даже к себе на дачу.

Еще одним спортивным снарядом, который принесет массу пользы деткам, по праву считается шведская стенка. Благодаря многофункциональности, на такой конструкции смогут заниматься и дети, и взрослые. Многие «шведки» можно дополнять интересными спортивными аксессуарами: это могут быть канаты, перекладины, турники, кольца и многое другое. Ни один ребенок не откажет себе в удовольствии полазить по лестнице или канату, повисеть на перекладине. Несмотря на универсальность и многофункциональность, цена шведской стенки бюджетная, а габариты – вполне компактные, поэтому она подойдет для установки даже в небольшом помещении или квартире.