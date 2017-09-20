В данной статье вы узнаете о том, каким образом можно выдать себе оружие в популярном мультиплеерном шутере Counter Strike: Global Offensive, используя консоль.

Сразу хотелось бы оговорить один факт: хоть данная игра и является многопользовательской, однако большая часть консольных команд, влияющих на игровой процесс, может быть использована только в игре с ботами. Для тренеровок игры с ботами используйте рулетку кс го, в ней можно выиграть новое оружие и скины. Также выдать себе оружие можно будет в случае, если вы являетесь хозяином сервера и имеете на нём права администратора. Сделано это для того, чтобы игроки, умеющие пользоваться консолью, не могли получить какого-то игрового преимущества над теми, кто предпочитает не разбираться с командами.

Однако в случае, если у вас появилось желание протестировать различное оружие или же просто развлечься со своими друзьям, использование консоли станет самым простым и удобным выходом. Итак, что же нужно сделать, чтобы выдать себе различные предметы?

Прежде всего, как уже упоминалось раньше, вам необходимо либо начать игру с ботами, либо создать сервер. То, как сделать второй вариант, в данной статье рассматриваться не будет. Создать игру с ботами можно, выбрав в главном меню пункт «Играть» -> «Одиночная игра с ботами».

Второе, что вам потребуется – включить консоль разработчика. Для этого перейдите в меню «Настройки» -> «Настройки игры», и поставьте переключатель «Включить консоль разработчика» в положение «Да».

После проведения этой операции вы получите доступ к консоли, которую можно вызывать нажатием кнопки «Ё»(“~”) на клавиатуре. Через неё происходит настройка практически любых параметров игры, однако первой командой, которую мы используем, будет включение чит-режима. Также хотелось бы отметить, что на сервисах таких как рулетка cs go включить чит режим невозможно. Необходимо оговорить, что режим, хоть и называется «читерским», абсолютно легален и его можно использовать не опасаясь каких-либо неприятностей вроде бана вашего аккаунта.

Итак, откройте окно консоли и введите следующую команду:

sv_cheats “1”

После того, как вы нажмёте Enter, откроется возможность использования различных тонких настроек игры, крайне сильно влияющих на игровой процесс и баланс. Одной из таких вещей и является выдача различного вооружения. И вот команда, используя которую вы получите желанное оружие:

give weapon_%weaponname%

Всё, что осталось сделать – подставить вместо %weaponname% название той экипировки, которая необходима. После этого предмет появится у вас в руках.

Ещё одной полезной командой в этом случае будет «sv_infinite_ammo 1», после ввода которой игрок получает как бесконечные патроны, так и бесконечные гранаты. Не стоит забывать и о том, что получить больше нового оружия поможет рулетка КС ГО. Вот и всё, что вам необходимо знать о том, как выдать себе оружие используя консоль.