Четверг, 21 Сентября

У HTC будет еще один флагманский телефон, даже после сделки с Google

21.09.2017 9:59 9

У HTC будет еще один флагманский телефон, даже после сделки с Google

HTC и Google только что заключили официальное соглашение на сумму 1,1 миллиарда долларов, согласно которому значительная часть команды разработчиков и инженеров по разработке смартфонов HTC перейдет на работу в Google. Хотя конкретные детали сделки еще не раскрыты, на пресс-релизе HTC был дан ответ на один из вопросов: бизнес-смартфон собственной марки компании будет вестись как минимум с одним флагманом.

«Это соглашение также поддерживает новую стратегию смартфонов HTC, дающую более оптимизированный портфель продуктов, большую операционную эффективность и финансовую гибкость. HTC будет по-прежнему иметь лучшие в своем классе инженерные таланты, которые в настоящее время работают над следующим флагманским телефоном после успешного запуска HTC U11 в начале этого года ».

Оптимизированный портфель продуктов в основном означает, что HTC сократит все, кроме самых прибыльных и успешных моделей, которые традиционно были его флагманскими устройствами высшего уровня, такими как U11. Финансовая гибкость относится к тому факту, что HTC уже много месяцев работает с существенной потерей в зарплате, но при добавлении 1,1 миллиарда долларов наличными, компания получит ожидаемую передышку.

Сценарий, который имеет наибольшее значение для HTC, заключается в том, чтобы полностью разгрузить телефонный бизнес, который перетаскивал его и демонстрировал несколько признаков оживления и сосредоточить все свои силы на превращении платформы Vive VR в глобальный успех. Возможно, это будет продолжаться в долгосрочной перспективе, но, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев, HTC будет отожествляться как производитель смартфонов.

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У HTC будет еще один флагманский телефон, даже после сделки с Google
У HTC будет еще один флагманский телефон, даже после сделки с Google
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