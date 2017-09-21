Вот мы уже и распробовали iOS 11, начались вопросы к Apple. Взять, для примера, обновленный Control Center, где многие функции теперь можно вызвать, используя 3D Touch, запуская дополнительные параметры. Раньше при нажатии на иконку авиарежима телефон автоматически отключал беспроводные профили. Поэтому, если вы слушали музыку по Bluetooth-наушникам перед тем, как садиться на борт самолёта, приходилось заново нажимать на значок Bluetooth, чтобы установить связь с наушниками.

Теперь ситуация изменилась. Нажали на иконку, авиарежим теоретически включился, но Bluetooth по-прежнему работает. То же самое касается и GSM-модуля, и Wi-Fi, они будут работать, даже если вы отключите эти функции, нажав на значки в Control Center. Apple, видимо, сделала это для того, чтобы не прекращали работать такие вещи, как Handoff, геолокационные службы, не отключались Apple Watch и не прекращалась передача файлов через AirDrop.

Выходит, отключить эти функции нельзя? Можно, но не через Control Center. Для этого требуется зайти в меню настроек, там выбрать нужную функцию: Wi-Fi, сотовые данные или Bluetooth, после чего уже отключить ненужные функции. Но через настройки, а не в Control Center, как это было раньше.

Очень странный подход – честно говоря, никакой логики я тут не вижу. Да, опытные пользователи могут поискать совет в интернете, но не все же готовы к такому поведению вещей. Ушли те времена, когда Apple делала простые и понятные вещи.

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