Пятница, 22 Сентября

Почему iOS 11 так жрёт батарейку?

22.09.2017 14:09 90

Почему iOS 11 так жрёт батарейку?

После того, как я обновил iPhone 7 Plus до iOS 11, то обнаружил, что телефон стал неприлично быстро разряжаться. Если говорить по существу, то за час уходит около 2-3% заряда батареи. И это при том, что телефон просто лежит на столе без движения. Никаких проблем с приёмом сотового сигнала, он в зоне качественного Wi-Fi. То есть, всё должно быть отлично, но нет.

В итоге, пока я доехал из дома до работы в метро, слушая музыку, телефон сел на 10% за час. Ну, допустим он искал в метро сеть, был режим повышенной нагрузки. Но спустя пару часов он ещё на 10% разрядился. И тут уже шутить на тему прожорливости Android-смартфонов становится нелепо. Рядом у меня лежит OnePlus 5, который в таком же режиме ожидания за день садится всего на 10%, а по соседству Samsung Note 8, где тоже подобных проблем нет.

Я пообщался со знакомыми в твиттере, одни сказали, что наблюдают похожие трудности, другие же сообщили, что всё отлично.

Почему iOS 11 так непутёво себя ведёт и что с этим делать, давайте делиться советами! Если вы придумали, как решить эту больную тему, пишите решение в комментариях или мне на почту alexanpob@wylsacom.media. Поможем друг другу вместе!

iOS 11 жрет батарею, как не в себя. Первый раз за 2 года включил режим энергосбережения.

— Илья Кондраков (@IliaKondrakov) 22 сентября 2017 г.

iOS 11 жрет батарею как будто это бургер

— Pickle ???? Жoрік (@weitergeo) 21 сентября 2017 г.

iPhone 7 plus, IOS 11. Батарейку жрет как-будто ходит по ночам к холодильнику

— Santa_kot (@Santa_Kot_48) 21 сентября 2017 г.

Что iOS 11 жрет батарейку, как скот!

— Denis Korablev (@korablevden) 21 сентября 2017 г.

iPhone 6s Plus на iOS 11 жрет батарею как сука. Apple, когда там патч? #iOS11

— Даниил (@DanekMiner) 21 сентября 2017 г.

iOS 11 предсказуемо классная и предсказуемо жрёт батарею сильнее обычного (может кажется, хз)

— Dmitriy Zombak (@zombak) 20 сентября 2017 г.

IOS 11 очень быстро жрет батарею… за сегодня 3 раз заряжаю

— AykaПочему iOS 11 так жрёт батарейку? (@_leprotto_) 20 сентября 2017 г.

Есть острое ощущение, что iOS 11 сильнее жрет батарейку

— Yaroslav Mishchuk (@manyarik) 20 сентября 2017 г.

Как же много зарядки жрет iOS 11!!!!!! Почему iOS 11 так жрёт батарейку?Почему iOS 11 так жрёт батарейку?Почему iOS 11 так жрёт батарейку?Почему iOS 11 так жрёт батарейку?

— НастяПочему iOS 11 так жрёт батарейку?Фед (@nastyaafedd) 20 сентября 2017 г.

Мне кажется или iOS 11, нагло жрет батарею?

— Maxim Tret’yakov (@TheRealMaxibon) 19 сентября 2017 г.

iOS 11 сырая совсем. Вспомнил, что такое постоянно держать телефон на зарядке. Аккумулятор садится раза в два быстрее.

— Alexander Baranov (@A_Baranov) 21 сентября 2017 г.

Нормально, что телефон на iOS 11 разряжается за 3 часа??? До обновления до 12 часов держал. Что происходит?

— пламя (@star_asylum) 21 сентября 2017 г.

После обновления до iOS 11 катастрофически быстро разряжается девайс

Обычно к 2 часам дня у меня остаётся ~60%

Сейчас 44% и 3 подзарядки

— Alex.Chuck (@Alex__Chuck) 20 сентября 2017 г.

Обновил IOS 11 и мой телефон стал нагреваться очень сильно, и в 3 раза быстрее разряжается.

— קצת אידיוט (@ProstST) 20 сентября 2017 г.

Источник

Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Ура, к нам приехали новые Apple iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus!
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K
Nvidia продает Shield TV за $ 179, чтобы конкурировать с Apple TV 4K
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.