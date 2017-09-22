После того, как я обновил iPhone 7 Plus до iOS 11, то обнаружил, что телефон стал неприлично быстро разряжаться. Если говорить по существу, то за час уходит около 2-3% заряда батареи. И это при том, что телефон просто лежит на столе без движения. Никаких проблем с приёмом сотового сигнала, он в зоне качественного Wi-Fi. То есть, всё должно быть отлично, но нет.

В итоге, пока я доехал из дома до работы в метро, слушая музыку, телефон сел на 10% за час. Ну, допустим он искал в метро сеть, был режим повышенной нагрузки. Но спустя пару часов он ещё на 10% разрядился. И тут уже шутить на тему прожорливости Android-смартфонов становится нелепо. Рядом у меня лежит OnePlus 5, который в таком же режиме ожидания за день садится всего на 10%, а по соседству Samsung Note 8, где тоже подобных проблем нет.

Я пообщался со знакомыми в твиттере, одни сказали, что наблюдают похожие трудности, другие же сообщили, что всё отлично.

Почему iOS 11 так непутёво себя ведёт и что с этим делать, давайте делиться советами! Если вы придумали, как решить эту больную тему, пишите решение в комментариях или мне на почту alexanpob@wylsacom.media. Поможем друг другу вместе!

iOS 11 жрет батарею, как не в себя. Первый раз за 2 года включил режим энергосбережения. — Илья Кондраков (@IliaKondrakov) 22 сентября 2017 г.

iOS 11 жрет батарею как будто это бургер — Pickle ???? Жoрік (@weitergeo) 21 сентября 2017 г.

iPhone 7 plus, IOS 11. Батарейку жрет как-будто ходит по ночам к холодильнику — Santa_kot (@Santa_Kot_48) 21 сентября 2017 г.

Что iOS 11 жрет батарейку, как скот! — Denis Korablev (@korablevden) 21 сентября 2017 г.

iPhone 6s Plus на iOS 11 жрет батарею как сука. Apple, когда там патч? #iOS11 — Даниил (@DanekMiner) 21 сентября 2017 г.

iOS 11 предсказуемо классная и предсказуемо жрёт батарею сильнее обычного (может кажется, хз) — Dmitriy Zombak (@zombak) 20 сентября 2017 г.

IOS 11 очень быстро жрет батарею… за сегодня 3 раз заряжаю — Ayka (@_leprotto_) 20 сентября 2017 г.

Есть острое ощущение, что iOS 11 сильнее жрет батарейку — Yaroslav Mishchuk (@manyarik) 20 сентября 2017 г.

Как же много зарядки жрет iOS 11!!!!!! — Настя Фед (@nastyaafedd) 20 сентября 2017 г.

Мне кажется или iOS 11, нагло жрет батарею? — Maxim Tret’yakov (@TheRealMaxibon) 19 сентября 2017 г.

iOS 11 сырая совсем. Вспомнил, что такое постоянно держать телефон на зарядке. Аккумулятор садится раза в два быстрее. — Alexander Baranov (@A_Baranov) 21 сентября 2017 г.

Нормально, что телефон на iOS 11 разряжается за 3 часа??? До обновления до 12 часов держал. Что происходит? — пламя (@star_asylum) 21 сентября 2017 г.

После обновления до iOS 11 катастрофически быстро разряжается девайс Обычно к 2 часам дня у меня остаётся ~60% Сейчас 44% и 3 подзарядки — Alex.Chuck (@Alex__Chuck) 20 сентября 2017 г.

Обновил IOS 11 и мой телефон стал нагреваться очень сильно, и в 3 раза быстрее разряжается. — קצת אידיוט (@ProstST) 20 сентября 2017 г.

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