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Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку

25.09.2017 12:29 3

Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку

Когда хочется купить стеклянный смартфон, возникает одно главное опасение, что будет, если он упадёт? Вдруг разобьётся? На презентации Apple iPhone 8 на весь мир объявили, что телефон очень и очень прочный, стекло тут выдержит все трудности небрежного использования. Ведь это самое прочное из всех стёкол, что когда-либо использовались в телефонах. Окей, надо проверить.

Хотели покидать айфончик на асфальт, но весь центр Москвы перекопали и заменили асфальт на благородную плитку. Чтобы iPhone 8 Plus не было скучно и одиноко, на пару взяли Samsung Galaxy Note 8.

Отличный ролик получился, вы можете представить, что могут выдержать смартфоны. Они переживут падения с небольшой высоты, отделавшись небольшими царапинами. В обоих случаях используется алюминиевая рамка, она берёт на себя удар, в iPhone она потолще, чем в Samsung, судя по нашим результатам испытаний.

Главное, что падения даже на такую грубую поверхность как плитка, телефоны нормально выдерживают. Конечно, если речь идёт о небольшой высоте, например, когда устройство падает из кармана. Можно отделаться несколькими небольшими царапинами на корпусе и всё.

Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку

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Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку
Душевный тест: iPhone 8 и Samsung Galaxy Note 8 раздобали о плитку
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