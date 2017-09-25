Intel анонсировала первую волну процессоров Core восьмого поколения для ноутбуков еще в августе, и теперь настало время для того, чтобы настольные компьютеры получили свой собственный оборот на новейших процессорах Intel.

Наибольшее изменение в линейке Core 8-го поколения - это то, что Intel увеличивает количество процессоров по всему диапазону восьмого поколения на рабочем столе. Модель i3 начального уровня теперь имеет четыре ядра (по сравнению с двумя); среднечастотный Core i5 имеет шесть (по сравнению с четырьмя); и чипы Core i7 теперь предлагают шесть ядер с гиперпотоком.

По словам Intel, новые чипы до 32 процентов быстрее по сравнению с предыдущим поколением и до 65 процентов быстрее, чем трехлетняя машина, когда речь идет о таких задачах, как редактирование видео или создание контента. Intel также рекламирует большие улучшения на игровой стороне, называя верхнюю линейку i7-8700K как «лучший игровой настольный процессор компании».

Как сообщает AnandTech, Intel выпускает шесть восьмеричных настольных микросхем при запуске, по два для каждого класса процессоров:

i3-8100, с четырьмя ядрами / четырьмя потоками и с тактовой частотой 3,6 ГГц за приблизительно 117 долларов

i3-8350K, с четырьмя ядрами / четырьмя потоками и с тактовой частотой 4,0 ГГц за приблизительно 168 долларов

i5-8400, с шестью ядрами / шестью потоками и с тактовой частотой 2,8 ГГц (с увеличением до 4,0 ГГц) примерно за 182 доллара

i5-8600K, с шестью ядрами / шестью потоками и с тактовой частотой 3,6 ГГц (с повышением до 4,4 ГГц) за приблизительно 257 долларов

i7-8700, с шестью ядрами / 12 потоками и с тактовой частотой 3,2 ГГц (с повышением до 4.6 ГГц) приблизительно за 303 доллара

i7-8700K с шестью ядрами / 12 потоками и с тактовой частотой 3,8 ГГц (с повышением до 4,7 ГГц) примерно за 359 долларов

Новые чипы восьмого поколения предназначены для среднего потребителя, хотя пользователи, которые ищут абсолютно высокий уровень производительности на компьютере любой ценой, могут по-прежнему рассматривать семейство ультрамощных процессоров Intel Core X.

Как отметил AnandTech, улучшения в линейке восьмого поколения также не будут дешевыми. И, как это обычно бывает с этими изменениями в поколении, вам нужно будет инвестировать в материнскую плату, построенную на чипсете Intel Z370, чтобы фактически использовать чипы восьмого поколения.

Уже 5 октября начнутся продажи процессоров Intel Core 8-го поколения.