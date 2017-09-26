Голосовой ассистент Alexa теперь доступен в приложении Amazon Music на iOS и Android. Пользователи в США, Великобритании, Германии и Австрии могут получить доступ к этой функции, нажав кнопку Alexa, доступную в приложении. Помощника Alexa можно попросить играть музыку по жанру, десятилетию, настроению, темпу, активности и даже лирике (если вы, например, забыли название песни).

Эта функция предназначена для тех случаев, когда пользователи заняты и не могут все время держать телефон в руках; или для тех, кто уже адаптирован, чтобы попросить Alexa играть музыку в своих домах. Alexa ответит на такие запросы, как «играть песню дня», «воспроизводить музыку для уборки» или «воспроизвести новый альбом Foo Fighters».

У Amazon уже есть чрезвычайно успешный ассортимент интеллектуальных динамиков Echo, которые глубоко интегрированы с музыкальными предложениями и миллионами домов по всему миру. Компания остается третьей на рынке по подпискам на музыку, следуя за Spotify и Apple Music. А музыкальные компании рассматривают Alexa как способ повысить конкурентоспособность музыкальных сервисов Amazon. Также они изучали, как классифицируются и помечены песни, и как эти данные могут быть более восприимчивыми к приложениям, активированным, например, голосом Alexa.

Пока еще нет данных, когда новая функция появится в других странах.