Вторник, 26 Сентября

Теперь вы можете попросить Alexa сыграть песни в приложении Amazon Music

26.09.2017 17:41 6

Теперь вы можете попросить Alexa сыграть песни в приложении Amazon Music

Голосовой ассистент Alexa теперь доступен в приложении Amazon Music на iOS и Android. Пользователи в США, Великобритании, Германии и Австрии могут получить доступ к этой функции, нажав кнопку Alexa, доступную в приложении. Помощника Alexa можно попросить играть музыку по жанру, десятилетию, настроению, темпу, активности и даже лирике (если вы, например, забыли название песни).

Эта функция предназначена для тех случаев, когда пользователи заняты и не могут все время держать телефон в руках; или для тех, кто уже адаптирован, чтобы попросить Alexa играть музыку в своих домах. Alexa ответит на такие запросы, как «играть песню дня», «воспроизводить музыку для уборки» или «воспроизвести новый альбом Foo Fighters».

У Amazon уже есть чрезвычайно успешный ассортимент интеллектуальных динамиков Echo, которые глубоко интегрированы с музыкальными предложениями и миллионами домов по всему миру. Компания остается третьей на рынке по подпискам на музыку, следуя за Spotify и Apple Music. А музыкальные компании рассматривают Alexa как способ повысить конкурентоспособность музыкальных сервисов Amazon. Также они изучали, как классифицируются и помечены песни, и как эти данные могут быть более восприимчивыми к приложениям, активированным, например, голосом Alexa.

Пока еще нет данных, когда новая функция появится в других странах.

Телефонный справочник на все случаи жизни
Телефонный справочник на все случаи жизни
Кто лучше «фоткает»? Сравнение iPhone 8 Plus и Galaxy Note 8
Кто лучше «фоткает»? Сравнение iPhone 8 Plus и Galaxy Note 8
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.