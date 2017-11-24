В то время как автобусы без водителя появляются в Лас-Вегасе и Мичигане, они собираются стать более распространенным видом в Сингапуре в ближайшем будущем. После первоначальных испытаний автономного шаттла (рассчитанного на 80 пассажиров) страна планирует к 2022 году принести смесь более крупных автобусов и небольших мини-фургонов в три новых квартала.

Сингапур уже много лет находится на первых местах, связанных с технологиями для водителей, что прекрасно сочетается с его миссией стать первым в мире умным городом. Только в этом году он запустил автомобиль-робополицейский, позволил Scania испытать автономные грузовики на своих дорогах и дал зеленый свет на испытания без водителя автомобиля Peugeot. Теперь, с открытием самоходного транспортного центра, нация пытается заманить еще больше производителей. И, по словам правительства, около шести пока еще нераскрытых фирм готовы опробовать свои технологии на двухступенчатом объекте.

Центр также служит испытательным полигоном для челноков, прежде чем они отправятся в Пунгол, Тенга и Инновационный район Jurong, где они будут работать в нерабочие часы.

Но с Сингапуром уже конкурируют другие страны, в виде предстоящих испытаний автобусов Baidu в Китае и пилотных программ Финляндии в Хельсинки.