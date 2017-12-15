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'Oddworld: New' n 'Tasty' дебютирует на смартфонах

15.12.2017 18:29 3

'Oddworld: New' n 'Tasty' дебютирует на смартфонах

Если вы ищете премиальную мобильную игру без покупок в приложении, есть хорошие новости: Oddworld: New 'n' Tasty прибыла на iOS, Android и NVIDIA Shield. Консольная игра 2014 года, основанная на Oddworld Лорна Ланнинга: Abe's Oddysee была повторно настроена для мобильных устройств с новыми элементами управления для небольшого сенсорного экрана, позволяя вам прокручивать на стороне экрана, чтобы выполнять действия, такие как «использование» и «подкрасться». Она также имеет полную поддержку внешнего контроллера, и вы можете изменять размер или перемещать кнопки.

Команда Oddworld говорит, что вы можете настроить графические параметры, если ваш смартфон не подходит для игры, понижая разрешение или отключая пост-эффекты. Они также добавили новый учебник в комплекте со всплывающими окнами и облегчили вам начальную область игры, чем было раньше.

Touch Arcade отмечает, что 2.5D-головоломка, ориентированная на платформу, уже использует большинство кнопок вашего контроллера на PS4, поэтому сенсорные элементы управления мобильной игрой могут немного заняты. Пользователям Shield уже комфортно там, но пользователи iOS и Android могут захотеть рассмотреть MFI или Android-контроллеры.

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