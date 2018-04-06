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Новое зарядное устройство от Mophie за 60 $ исправляет некоторые проблемы оригинала

06.04.2018 0:31 18

Новое зарядное устройство от Mophie за 60 $ исправляет некоторые проблемы оригинала

Mophie анонсировала новое беспроводное зарядное устройство Wireless Charge Stream Pad Plus через MacRumors. Это, по сути, обновленная версия беспроводной зарядной базы, которую компания анонсировала в партнерстве с Apple, когда производитель iPhone впервые запустил iPhone X и iPhone 8 с беспроводной зарядкой в прошлом году.

Как и беспроводная базовая плата для зарядки, Wireless Charge Stream Pad Plus является беспроводным зарядным устройством на основе Qi, но в отличие от более ранней версии, которая имеет освященную позицию в качестве одного из двух зарядных устройств, которые Apple продает в своих магазинах, - обновленная версия предлагает полные 10 Вт беспроводной зарядки, а не максимум 7,5 Вт, которые предлагала ранняя беспроводная зарядная база. Это сводится к более быстрой зарядке таких устройств, как Galaxy S9 от Samsung, которая имеет более быструю опцию заряда Qi по сравнению с iPhone Apple, которые превышают 7,5 Вт.

Новое зарядное устройство от Mophie за 60 $ исправляет некоторые проблемы оригинала

Это полезное обновление? Конечно. Но есть также аргумент, что Mophie должна была только поддержать более высокую спецификацию, чтобы начать с нее, вместо того, чтобы придерживаться более медленной скорости Apple. Wireless Charge Stream Pad Plus исправляет еще одну серьезную проблему, которая была у базы беспроводной зарядки - она использует стандартный MicroUSB-кабель вместо проприетарного разъема, который использовала оригинальная модель. Но разочаровывает, что Mophie по-прежнему не использует USB-C здесь.

При стоимости в 60 долларов, она по-прежнему слишком дорогая по сравнению с другими беспроводными зарядными устройствами, и стоит рассмотреть более дешевые варианты таких компаний, как Anker, RavPower или Samsung. Приятно видеть, что Mophie активно улучшает предложение беспроводного зарядного устройства, но Wireless Charge Stream Pad Plus не выглядит так хорошо, чтобы оправдать цену.

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