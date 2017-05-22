Английские специалисты создали гаджет, который призван помочь людям, страдающим аутизмом, контролировать приступы тревоги. Стоит отметить, что раньше в практике медицинских специалистов присутствовал метод ведения дневника: больным предлагали записывать все свои мысли и переживания на бумагу. Данный метод был малоэффективен, так как сами больные сознавались, что постоянное ведение дневника было утомительным и часто приводило к возникновению еще большего стресса, информирует onegadget.ru.

Британские ученые задумались над тем, что почему бы в мире цифровых технологий не создать полностью автоматизированное устройство, которое позволит бороться с приступами тревоги. В итоге и появился первый прототип персонального гаджета для аутистов.

Само устройство представляет собой обычный браслет, который записывает мысли больных. При этом первоначально устройство записывало непрерывно на протяжении всего дня, что не понравилось самим больным. В итоге устройство было переработано: теперь, чтобы начать запись мыслей, достаточно оттянуть ремешок браслета, когда же его отпускаешь – запись прекращается.

Примечательно то, что создание гаджета производится при непосредственном присутствии людей, страдающих аутизмом, наблюдая за ними специалисты исправляют недостатки браслета и добавляют к нему новые функции. Когда будет создана окончательная версия гаджета – пока что неизвестно.