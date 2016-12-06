Pokemon GO в России
Воскресенье, 22 Января

Google научила свой искусственный интеллект мечтать

Google научила свой искусственный интеллект мечтать
Американская корпорация Google продолжает совершенствовать свой искусственный интеллект DeepMind, в компании заявляют, что научили систему мечтать, информирует onegadget.ru. Об этом сообщает информационное издательство Bloomberg. Систему искусственного интеллекта, который умеет мечтать, в компании решили назвать Unsupervised Reinforcement and Auxiliary Learning agent, или Unreal. При этом протестировали систему с помощью игры Labyrinth.
Новые технологии
06.12.2016 15:30
13284

Прочность титанового iPhone 7 проверили пистолетом

Прочность титанового iPhone 7 проверили пистолетом
Не так давно ювелирный бренд Caviar представил обновленную линейку защищенных iPhone 7 в титановом корпусе, посвященных сотрудникам полиции и других силовых структур. Было заявлено, что смартфон выполнен из материала, который так же используется при производстве бронежилетов. Представители компании решили лично доказать прочность смартфона и расстреляли его из пистолета, информирует onegadget.ru.
Телефоны
06.12.2016 14:25
13448

Tesla опубликовала видео работы своего автопилота

Tesla опубликовала видео работы своего автопилота
Американская компания Tesla в последнее время все свои силы направила на производство электромобилей, которые не нуждаются в водителе и большинство задач на дороге могут выполнить самостоятельно.
Авто и транспорт
06.12.2016 13:25
11562

Уникальный стартап позволит не замерзнуть в самый лютый мороз

Уникальный стартап позволит не замерзнуть в самый лютый мороз
Компания Ravean Team представила инновационное изобретение – куртку, которая за счет встроенного аккумулятора обеспечивает подогрев, а так же заряжает смартфон прямо на улице, информирует onegadget.ru. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Сообщается, что в самой куртке встроено сразу несколько нагревательных элементов, которые находятся на груди, животе и спине.
Дом и семья
05.12.2016 22:22
18040

Составлен рейтинг самых проблемных смартфонов

Составлен рейтинг самых проблемных смартфонов
Американская аналитическая компания Blannco Technology Group составила рейтинг самых проблемных смартфонов. Примечательно то, что по результатам исследований оказалось, что сбои в работе смартфонов iPhone случаются гораздо чаще, чем в устройствах, работающих на базе Android. В конечном итоге, именно «яблочная» техника и возглавила данный антирейтинг, информирует onegadget.ru.
Телефоны
05.12.2016 21:30
28700

В Китае могут исчезнуть билеты

В Китае могут исчезнуть билеты
В Китае в ближайшее время могут исчезнуть билеты, вместо этого специалисты предлагают использовать интеллектуальную систему распознавания лиц, которую изобрела компания Baidu, широко известная, как создатель крупнейшей китайской поисковой системы, информирует onegadget.ru. Об этом сообщает одно из местных изданий.
Новые технологии
05.12.2016 21:17
6560

Huawei представила бюджетный флагман с двойной камерой

Huawei представила бюджетный флагман с двойной камерой
Китайская компания Huawei презентовала очередную модификацию смартфона Mate 9: устройство получило название Lite, отличаться от предыдущих моделей оно будет более упрощенными характеристиками, а так же демократичной ценой, информирует onegadget.ru. Что касается внешнего вида смартфона, то это практически идентичная копия Honor 6X.
Телефоны
05.12.2016 13:47
10004

В мире продолжает увеличиваться количество смертей из-за селфи

В мире продолжает увеличиваться количество смертей из-за селфи
Увлеченность экстремальным селфи всерьез беспокоит мировых ученых. Было установлено, что за последнее время количество смертей из-за такого, казалось бы, безобидного занятия, выросло в разы, информирует onegadget.ru. Соответствующее заявление сделали ученые из Университета Карнеги-Меллона, индийского Национального института технологий и Института информационных технологий Индрапрастхи. С результатами исследований можно ознакомиться на сайте arXiv.org.
Дом и семья
02.12.2016 17:37
11234

В российских магазинах значительно подешевел Sony Xperia XZ

В российских магазинах значительно подешевел Sony Xperia XZ
Прошел лишь месяц с начала продаж Sony Xperia XZ Dual в нашей стране, а смартфон уже успел потерять в цене практически 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что у себя на родине смартфон продается даже дороже, чем у некоторых российских ритейлеров.
Телефоны
02.12.2016 16:31
11234

PoisonTap может взломать любой компьютер за считанные секунды

PoisonTap может взломать любой компьютер за считанные секунды
Специалист в области кибербезопасности Сэми Камкар показал возможности уникального гаджета, который способен взломать любой компьютер за считанные секунды. Стоит отметить, что сборка такого устройства изобретателю обошлась всего в пять долларов. Подробное описание гаджета размещено на официальном сайте Камкара, информирует onegadget.ru.
Компьютеры
02.12.2016 15:28
21484

Qualcomm и Samsung презентовали самый мощный процессор Snapdragon

Qualcomm и Samsung презентовали самый мощный процессор Snapdragon
Южнокорейская компания Samsung Electronics презентовала самый мощный процессор Snapdragon 835, который был разработан совместно с компанией Qualcomm Technologies. Стоит отметить, что сам процессор базируется на 10-нанометровом техпроцессе. Компании так продемонстрировали новую технологию быстрой зарядки смартфона, которая позволяет всего за пять минут зарядки продлить жизнь устройству на пять часов, информирует onegadget.ru.
Новые технологии
02.12.2016 14:10
8692
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
Биологи узнали секрет прекрасной способности к навигации у муравьев
RSS
Все новости »
Курсы акций IT-компаний
Apple $120.06   +0.18%
Google $814.00   +0.35%
Microsoft $62.90   +0.71%
Yandex $26.00   -0.73%
Yahoo $43.95   -0.1%
IT-мероприятия
IT's KICKER #3 »
03.07
Pycon Russia 2016 »
03.07
ST Day: Дети »
02.07
RSS
Все мероприятия »
Пресс-релизы
18.09, 20:45
Gemalto значительно расширяет портфель своих продуктов для обеспечения безопасности при работе с большими данными
18.09, 20:42
JBL Clip 2: музыка на любой случай
RSS
Все пресс-релизы »
Опрос

Чего Вы ждете от iPhone 7?

Результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.