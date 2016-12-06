Не так давно ювелирный бренд Caviar представил обновленную линейку защищенных iPhone 7 в титановом корпусе, посвященных сотрудникам полиции и других силовых структур. Было заявлено, что смартфон выполнен из материала, который так же используется при производстве бронежилетов. Представители компании решили лично доказать прочность смартфона и расстреляли его из пистолета, информирует onegadget.ru.

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