Google научила свой искусственный интеллект мечтать
Американская корпорация Google продолжает совершенствовать свой искусственный интеллект DeepMind, в компании заявляют, что научили систему мечтать, информирует onegadget.ru. Об этом сообщает информационное издательство Bloomberg. Систему искусственного интеллекта, который умеет мечтать, в компании решили назвать Unsupervised Reinforcement and Auxiliary Learning agent, или Unreal. При этом протестировали систему с помощью игры Labyrinth.
06.12.2016 15:30
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