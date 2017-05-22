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Американские ученые создали гаджет, позволяющий бороться со стрессом

22.05.2017 8:51 657

Американские ученые создали гаджет, позволяющий бороться со стрессом

Американские ученые презентовали уникальное устройство, которое эффективно позволяет побороть стресс. Устройство получило название Fidget Cube, оно прекрасно справляется с нервным напряжением, а так же не позволяет развиваться хроническим последствиям стресса, которые наблюдаются со стороны пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой системы, информирует onegadget.ru.

Стоит отметить, что жизнь человека не обходится без стресса. Практически ежедневно лицом к лицу мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, которые негативно влияют на нашу нервную систему и в итоге вызывает стресс, сотрясающий весь организм и негативно влияющий на все системы жизнедеятельности человека. Бороться со стрессом помогают различные физические упражнения, отдых на природе, а кроме того, можно обратиться за помощью к профессиональному психологу. Не стоит забывать, что мы живем в век цифровых технологий, а лучшие ученые умы бьются над созданием различных гаджетов, которые так или иначе упростят жизнь человека. Одним из таких гаджетов стал и Fidget Cube.

Американские ученые создали гаджет, позволяющий бороться со стрессом

Ученые долго наблюдали за людьми, которые находятся в состоянии стресса и пришли к выводу о том, что во время психологического дискомфорта человек совершает ненавязчивые действия, которые позволяют ему отвлечься от реальности – крутит в руках какой-либо предмет, рисует на бумаге абстрактные картины, либо накручивает прядь волос на палец. В итоге появился кубик-антистресс. Из себя он представляет небольшой кубик, на грани которого нанесены различные колесики, рычажки и кнопочки. Кубик можно вертеть в руках, разминать, нажимать кнопки. Такие действия помогают человеку отвлечься и сосредоточится на решении проблемы.

Американские ученые создали гаджет, позволяющий бороться со стрессом

Несмотря на то, что кубик довольно прост, ему удалось заинтересовать аудиторию. На площадке по сбору средств уже удалось собрать более 2 миллионов долларов на производство, данная сумма в несколько раз превышает необходимую.

К слову, в продажу кубик поступит по цене в 14 долларов, когда именно стартуют продажи – пока неизвестно.

По материалам: hi-tech.mail.ru
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