Американские ученые презентовали уникальное устройство, которое эффективно позволяет побороть стресс. Устройство получило название Fidget Cube, оно прекрасно справляется с нервным напряжением, а так же не позволяет развиваться хроническим последствиям стресса, которые наблюдаются со стороны пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой системы, информирует onegadget.ru.

Стоит отметить, что жизнь человека не обходится без стресса. Практически ежедневно лицом к лицу мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, которые негативно влияют на нашу нервную систему и в итоге вызывает стресс, сотрясающий весь организм и негативно влияющий на все системы жизнедеятельности человека. Бороться со стрессом помогают различные физические упражнения, отдых на природе, а кроме того, можно обратиться за помощью к профессиональному психологу. Не стоит забывать, что мы живем в век цифровых технологий, а лучшие ученые умы бьются над созданием различных гаджетов, которые так или иначе упростят жизнь человека. Одним из таких гаджетов стал и Fidget Cube.

Ученые долго наблюдали за людьми, которые находятся в состоянии стресса и пришли к выводу о том, что во время психологического дискомфорта человек совершает ненавязчивые действия, которые позволяют ему отвлечься от реальности – крутит в руках какой-либо предмет, рисует на бумаге абстрактные картины, либо накручивает прядь волос на палец. В итоге появился кубик-антистресс. Из себя он представляет небольшой кубик, на грани которого нанесены различные колесики, рычажки и кнопочки. Кубик можно вертеть в руках, разминать, нажимать кнопки. Такие действия помогают человеку отвлечься и сосредоточится на решении проблемы.

Несмотря на то, что кубик довольно прост, ему удалось заинтересовать аудиторию. На площадке по сбору средств уже удалось собрать более 2 миллионов долларов на производство, данная сумма в несколько раз превышает необходимую.

К слову, в продажу кубик поступит по цене в 14 долларов, когда именно стартуют продажи – пока неизвестно.