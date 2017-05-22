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«Пузырь тишины» позволит наслаждаться одиночеством даже в самом людном месте

22.05.2017 9:11 1554

«Пузырь тишины» позволит наслаждаться одиночеством даже в самом людном месте

Специалисты из компании Celestial Tribe презентовали уникальное устройство, которое позволяет оставаться в полной тишине даже посередине самого оживленного места. Устройство называется Muzo, при этом те, кто уже успел ознакомиться с функциями гаджета, называют его просто — «пузырь тишины», информирует onegadget.ru.

Соответствующая информация опубликована на страницах информационного издания The Next Web.

«Пузырь тишины» — это довольно условное название, на самом деле гаджет представляет собой колонку, которая блокирует любые нежелательные звуки. Так, устройство крепится к вертикальной поверхности, например на стену, где оно работает в качестве резонатора. Устройство воспроизводит специальные звуки, которые в конечном итоге блокируют любые посторонние шумы. Стоит отметить, что устройство можно устанавливать и в жилой квартире, если под домом ведется строительство — оно поможет подавить вибрации.

«Пузырь тишины» позволит наслаждаться одиночеством даже в самом людном месте

Работает устройство в трех режимах. Первый используется тогда, когда в общественном месте необходимо обсудить важные дела, а окружающий шум не позволяет это сделать. Во втором режиме устройство воспроизводит специальные звуки, которые позволят человеку быстро заснуть и на протяжении всей ночи не просыпаться от посторонних звуков. А вот третий режим позволит провести конфиденциальные переговоры в общественном месте — он создает «пузырь тишины» и исключает возможное подслушивание.

На данный момент создатели устройства собирают денежные средства для начала массового производства на площадках Kickstarter и IndieGoGo. Если оформить предзаказ — то приобрести устройство можно будет уже в следующем году за 159 долларов.

«Пузырь тишины» позволит наслаждаться одиночеством даже в самом людном месте

По материалам: telegraf.com.ua
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