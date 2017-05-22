Создатели популярного социального мессенджера Snapchat создали необычные солнечные очки, в которые встроена камера: устройство способно вести съемку и в режиме реального времени транслировать его в соцсеть, чтобы делиться важными моментами с друзьями, информирует onegadget.ru.

Об этом рассказали в самой компании Snapchat.

На сегодняшний день известно, что солнечные очки получили название Spectacles. Их главной особенность можно назвать именно наличие камеры. Она позволяет вести съемку от «первого лица». При этом в Snapchat сразу отправляются «снапы». Публикация записанного видео производится через мобильную сеть, которую транслирует смартфон, либо через Wi-Fi.

Стоит отметить, что создатели устройства добились того, чтобы смотреть записанное на очки видео можно было через смартфон без полос, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Использовали они для этого высокое разрешение, либо широкоугольную камеру, на данный момент неизвестно. Никакой информации не поступает и о подробных характеристиках камеры, зато известно, что стоить устройство будет около 130 долларов, что в перерасчете на российских рубль составляет около 8,5 тысяч.

На сайте компании значится, что в продажу устройство поступит «скоро».