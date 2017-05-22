Мы привыкли, что стартаперы в последнее время дарят миру довольно необычные, а иногда и очень полезные изобретения. Именно к такой категории можно отнести и стартап Forza — это «умный» турник, который сделает тренировку более эффективной, а так же будет мотивировать пользователя к установлению новых рекордов, информирует onegadget.ru.

Стоит отметить, что различные тренажеры, которые подсчитывают пройденную дистанцию, а так же количество сожженных калорий, мы привыкли видеть уже давно — они есть практически в каждом спортивном зале. Однако такое словосочетание, как «умный» турник многие слышат впервые. По внешнему виду турник ничем не отличается от стандартных турников, которые устанавливаются в дверном проеме, но это лишь по внешнему виду. Что касается внутренней начинки, то в устройство встроены множественные датчики, которые не только определяют оптимальную продолжительность тренировки, но и считают количество сделанных подходов, а так же количество калорий, которое удалось потратить за время тренировки.

Работает умный турник от двух батареек формата АА, при этом авторы стартапа утверждают, что хватит их на довольно продолжительное время.

Еще одна особенность нового устройства заключается в том, что оно соединяется со смартфоном по беспроводной технологии. На мобильное устройство устанавливается специальное программное обеспечение, которое поможет пользователю правильно выполнять упражнения. Кроме того, приложение может приободрить пользователя, если у него что-то не получается. К слову, подойдет спортивный инвентарь не только для подтягиваний, но и для отжиманий, для последнего упражнения его даже не нужно будет закреплять, достаточно будет установить на пол в правильном положении. Что касается нагрузки, то турник сможет выдержать вес до 150 килограмм.

Если оформить предзаказ на «умный» турник уже сейчас, то обойдется он всего в 6,2 тысячи рублей, после того, как стартуют официальные продажи устройства, цена на турник поднимется до 9,3 тысяч рублей.