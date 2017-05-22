Стартаперы из компании iLuun показали уникальное компактное устройство, которое позволит увеличить объем доступной памяти для владельцев смартфонов iPhone. Речь идет о специальной беспроводной флешке, которая получила название iLuun Air. Со смартфоном устройство соединяется по технологии Wi-Fi-модуль, при этом одновременно с одной флешкой могут работать сразу восемь устройств, информирует onegadget.ru.

Стартаперы предлагают сразу несколько модификаций своей флешки. Так, будут доступны устройства с 32, 64, 128 и 256 ГБ памяти. Использовать флешку можно как для хранения личных данных, так и для быстрого обмена нужными файлами с другими пользователями. Реализуется это за счет возможности флешки взаимодействовать сразу с 8 пользователями. Флешка работает по протоколу USB 3.0, именно это и обеспечивает более быстрый обмен файлами. Что касается защиты, то флешка имеет встроенную систему шифрования, которая действует по всему радиусу работы флешки.

Стоит отметить, что приобрести такую флешку будет гораздо дешевле, чем купить iPhone с большим объемом встроенной памяти.

К слову, устройство уже заинтересовало инвесторов — на данный момент проекту удалось собрать 136% от запланированной первоначальной суммы.

Как сообщалось ранее, умельцы нашли способ использовать гибридный слот для установки двух симок и карты памяти одновременно.