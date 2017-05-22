Компания Nanoleaf впервые показала фотографии своих светодиодных панелей, главной особенностью которых является их модульность, которая позволяет формировать любые конструкции. Панели получили название Aurora, при этом средства на их производство компания собирает на крупной краудфандинговой площадке, информирует onegadget.ru.

Об этом сообщает информационное издание Naked Science.

Что же представляет из себя Aurora? Это несколько треугольных светодиодных панелей, которые можно объединить в единую конструкцию, либо использовать по-отдельности. К вертикальной поверхности панели можно прикрепить с помощью клейкой ленты, которая имеется на обратной стороне, при этом всю систему можно настроить таким образом, чтобы некоторые панели горели, а другие были выключены в зависимости от пожеланий пользователя. Каждый элементы можно так же использовать как индивидуальный источник света.

В самой компании Nanoleaf отмечают, что панели выполнены в футуристическом стиле и их прекрасно можно подстроить под любой интерьер, как в качестве источника света, так и в качестве элемента декора. В дальнейшем создатель таких панелей намерен добавить возможность менять цвет панелей и анимацию свечения с помощью таких голосовых помощников, как Siri или Alexa, сейчас же все настройки производятся с помощью специального приложения для смартфона.

Что касается цены панелей, то всего за 200 долларов можно купить целый комплект из 9 панелей, при необходимости можно будет докупать отдельные панели, при этом в общую световую цепь можно объединить 30 таких элементов.