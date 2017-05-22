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Ручка с «умной начинкой» позволит отказаться от использования рулетки

22.05.2017 11:25 363

Ручка с «умной начинкой» позволит отказаться от использования рулетки

Группа стартаперов с помощью краудфандинговой площадки собирает денежные средства на начало производства уникальной ручки под названием Instruments, которая с легкостью измерит длину любого объекта в доме. Стартаперы утверждают, что ручка станет достойной заменой классической рулетки, информирует onegadget.ru.

Измерение происходит следующим образом: у основания ручки имеется специальный ролик, которым и нужно водить по поверхности, которую нужно измерить. Полученные ручкой данные с помощью беспроводного подключения по Bluetooth транслируются в специальное приложение на смартфоне, через которое и можно посмотреть все изменения. Есть в устройстве и лазер, который позволяет производить еще более точные размеры.

Использовать такую ручку гораздо удобнее стандартных рулеток, так как с помощью нее можно без особого труда измерить любой объект в доме, вне зависимости от его размера и формы.

К слову, использовать ручку можно и по назначению, кроме того, она прекрасно заменяет стилус для емкостного дисплея.

Что касается цены устройства, то стоит такая ручка около 149 долларов, в продажу устройство поступит уже в декабре текущего года, если стартаперам удастся завоевать интерес инвесторов и собрать необходимую сумму денег.

По материалам: hi-tech.mail.ru
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Ручка с «умной начинкой» позволит отказаться от использования рулетки
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