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Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек

22.05.2017 11:30 390

Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек

Известная китайская компания Xiaomi анонсировала выход нового устройства – беспроводную мышь Mi Mouse можно будет приобрести за 99 юаней, что в перерасчете по текущему курсу составляет 1 тысячу рублей, информирует onegadget.ru.

На современном рынке немало устройств в данном классе, однако все-таки хотелось остановиться на характеристиках мышки от Xiaomi. Корпус устройства выполнен из пластика и анодированного алюминия. Подключение к ноутбуку или другому устройству осуществляется по Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 2.4 ГГц, при этом мышка может стабильно работать на расстоянии до 10 метров от устройства. На данный момент компьютерная мышь полностью совместима с устройствами, работающими на базе операционной системы Windows 7, а так же более поздних версий, при этом есть возможность работать с двумя устройства одновременно. К слову, мышь может работать и с другими устройствами, однако в компании не гарантируют стабильную работу.

Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек

Еще одна особенность мыши заключается в том, что для работы ей не нужен специальный коврик, устройство будет работать без проблем даже на стекле.

На данный момент мышка продается лишь у себя на родине по цене 99 юаней, при этом когда она поступит на российский рынок – неизвестно.

Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек
Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек

По материалам: hi-tech.mail.ru
Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек
Xiaomi занялась выпуском беспроводных мышек
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