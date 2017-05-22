Известная китайская компания Xiaomi анонсировала выход нового устройства – беспроводную мышь Mi Mouse можно будет приобрести за 99 юаней, что в перерасчете по текущему курсу составляет 1 тысячу рублей, информирует onegadget.ru.

На современном рынке немало устройств в данном классе, однако все-таки хотелось остановиться на характеристиках мышки от Xiaomi. Корпус устройства выполнен из пластика и анодированного алюминия. Подключение к ноутбуку или другому устройству осуществляется по Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 2.4 ГГц, при этом мышка может стабильно работать на расстоянии до 10 метров от устройства. На данный момент компьютерная мышь полностью совместима с устройствами, работающими на базе операционной системы Windows 7, а так же более поздних версий, при этом есть возможность работать с двумя устройства одновременно. К слову, мышь может работать и с другими устройствами, однако в компании не гарантируют стабильную работу.

Еще одна особенность мыши заключается в том, что для работы ей не нужен специальный коврик, устройство будет работать без проблем даже на стекле.

На данный момент мышка продается лишь у себя на родине по цене 99 юаней, при этом когда она поступит на российский рынок – неизвестно.



