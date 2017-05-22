Американская компания MSI объявила о старте продаж рюкзака для виртуальной реальности собственного производства. Если говорить простыми словами, то сам рюкзак является обычным компьютером для подключения шлема виртуальной реальности, просто выполнен он в виде носимого устройства, которое не будет сковывать движения игрока во время погружения в другую реальность. Стоит отметить, что рюкзак довольно тонкий, всего 54 миллиметра, однако вес его составляет 3,6 килограмма, так что долго с таким устройством за спиной вряд ли походишь, информирует onegadget.ru.

Основная информация о характеристиках рюкзака виртуальной реальности опубликована на официальном сайте производителя.

Так, в качестве процессора в устройстве используется Intel Core i7 Skylake, который уже на заводе был разогнан до необходимых частот. Рюкзак не нуждается в подключении к сети за счет использования двух аккумуляторов, полного заряда которых, к слову, хватит примерно на 1,5 часа беспрерывной игры. Сам шлем виртуальной реальности подключается к рюкзаку по проводному методу, несмотря на это, входы для подключения расположены таким образом, что они не доставляют пользователю абсолютно никакого дискомфорта во время игры, и позволяют ему свободно перемещаться.

Что касается других характеристик, то за графику в рюкзаке будет отвечать либо NVIDIA GTX 1070 с 7 ГБ памяти либо NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти в зависимости от модификации. Оперативки в устройстве 16 гигабайт, совместно с процессором и видеокартой они обеспечивают достойную производительность устройства. Для хранения игр и файлов пользователю будет доступно либо 256 гигабайт либо 512 гигабайт опять же в зависимости от модификации.

Что касается цены, то базовая модификация обойдется пользователю в 2000 долларов. Первоначально устройство появится лишь на территории США, Японии и Китая, а так же ряда Европейских стран. Будет ли рюкзак продаваться в России – пока что неизвестно.