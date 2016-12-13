Поэтом можешь ты не быть, но программистом быть обязан?

Недавно прочитала в интернете любопытную новость, якобы вскоре министерство образования может ввести обязательный урок программирования в младших классах школы. Мотивация в принципе понятна и имеет право на жизнь: учить программированию нужно так же, как иностранному языку – чем раньше начинаешь, тем легче воспринимаешь. Спору нет. В наш век компьютерных технологий это самый нужный для жизни предмет. Ведь в нашей школе компьютерная грамотность заключалась в формальном изучении информатики путем составления алгоритмов мелом на доске или, в особо продвинутом случае, «программируемым» калькулятором размером с коробку конфет. Да что там программирование, элементарное знание ПК мне было не доступно даже в университете! Там все так же преподавали информатику мелом на доске. Ну да ладно, филологам и того многовато. А вот математики – совсем другое дело. Сын в прошлом году окончил школу, благополучно сдал ЗНО и поступил на бюджет в университет на факультет компьютерных наук. Вижу, как сидит сутками над учебниками. Помочь ничем не могу, потому что для меня это совершенно незнакомый мир, точнее, другая планета, на которой я даже дышать не могу. Но мучает меня вопрос будущего моего ребенка.

Страшная сказка.

Когда я слишком уж задумываюсь о будущей карьере своего сына, невольно вспоминаю сказку Братьев Гримм «Умная Эльза». Помните, как она заставила плакать всю семью в погребе под висящей киркой? Дескать, выйду замуж за Ганса, родится у нас сын, вырастет большой, пойдет за пивом, кирка упадет на него и… Вот так «накрыло» и меня. Стою над столом у сына в комнате и думаю: «Вот парится он над этой учебой, и преподаватели там старички университетские, сами то о программировании только по книжкам знают. А пока пять лет пройдет, молодая поросль, которую со школьной скамьи программированию учить будут, быстренько позанимает все конкурентные места, и диплом просто можно будет поставить на полку возле хрустальной вазы, а самому идти на рынок селедкой торговать или, не дай Бог, грузчиком!» И так меня заела эта новость! Тут еще подруга под горячую руку похвасталась: сын закончил компьютерные курсы, и, такой оказался талантливый, что его сразу пригласили на работу, сайты делать, причем хозяин сначала оплатил съемную квартиру, чтобы мальчику не мешали работать, а потом забрал в головной офис в Таллине! А ведь ребенок даже не закончил учебу по специальности: «авиамеханик». Вот такая горькая таблетка к завтраку. К моим сомнениям добавился яркий и реальный пример. В программировании промедление подобно профессиональной смерти. А ведь, по сути, мой мальчик учится на работах тех программистов, которые уже давно устарели.

Билл Гейтс – троечник, который не тратил время даром.

Пример «отца» Майкрософта и счастливая история подруги подтолкнули меня к реальным действиям. Я, конечно, не хотела сомневаться в квалификации Димкиных преподавателей, но начала поиск альтернативных вариантов. Любые «очные» курсы отпадали сразу, потому что времени ребенку едва хватало на университет. В голове мелькнула полезная мысль: вот бы найти что-то похожее на курсы ЕШКО! Когда-то именно они помогли мне с английским языком. Но программирование – слишком специфично. На сайт ЕШКО я зашла как-то автоматически. Просто посмотреть как у них дела. И вдруг, под курсом своего любимого Английского для среднего уровня нашла знакомое фото преподавателя. Решила просто по-дружески спросить, не знает ли она похожих дистанционных школ, только с уклоном на математику и программирование? Дозвонилась быстро, перекинулись парой слов, чтобы не занимать линию и на свой вопрос я услышала неожиданно приятный ответ: «Да ты посмотри внимательно на сайте! У нас теперь, как в Греции, все есть!». Действительно, при внимательном рассмотрении перечня курсов я просто руками всплеснула от счастья. Курс «Программирование для начинающих» я заказала не глядя тут. Во-первых, я в принципе плохо разбираюсь в этих науках, а во-вторых, я очень доверяю ЕШКО. Заказ пришел как раз накануне Нового Года. Сын уже сдавал сою первую зимнюю сессию. Стопку красивых журналов я упаковала как подарок и положила под елку. Но, терпение и я – вещи совершенно не совместимые. О том, что именно лежит под елкой, я проговорилась Димке дня за два до праздника. Он как раз сдавал последние зачеты и готовился к экзаменам. Подарок открыли почти сразу. Как оказалось, очень вовремя! К экзаменам Димка готовился уже по журналам ЕШКО и был счастлив. Оказывается, там было все, что нужно, ничего лишнего и в очень удобной форме. Так что ЕШКО в нашей семье теперь любимый учитель для всех возрастов и потребностей.

Евгения Корнева