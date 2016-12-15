Несмотря на то, что цифровые технологии развиваются не по дням, а по часам, аналоговые видеокамеры продолжают пользоваться спросом. Объяснить это просто: технологические особенности этих приборов позволяют применять их для различных задач.

Особенности аналоговых видеокамер

Всем известно, что видеонаблюдение аналоговое не требует компьютерной обработки. Записываемая информация напрямую фиксируется на носителях. Аналоговые камеры можно соединить с цифровым преобразователем, благодаря чему одна контрольная точка сможет принимать сигнал с нескольких камер.

Самая простая аналоговая система представляет собой связь между камерой и монитором. С устройства картинка передаётся на дисплей в реальном времени. Чтобы сохранить видео, придётся использовать видеорегистраторы. Они могут быть аналоговыми либо гибридными. Если необходимо записывать информацию сразу с нескольких камер, используют плату захвата. Её инсталлируют в компьютер.

Функционал аналоговых видеокамер

Помимо передачи данных на короткие расстояния, они также могут транслировать видео в любую точку земного шара. Это становится возможным, если подключить камеру к гибридной системе, включающей цифровые преобразователи. Они переделывают аналоговый сигнал в цифровой, а затем отправляют его дальше. Чтобы наблюдать за объектом средней площади, понадобится 5-9 видеокамер. Такая система будет недорогой по цене и простой в обслуживании.

Можно настроить аналоговую систему так, что сигнал будет транслироваться не только в заданный офис, но и на несколько мониторов. Для этого в систему нужно добавить мультиплексор. Такая схема применяется в складах и магазинах. Аналоговые камеры могут иметь большое разрешение и высокую четкость картинки.

Преимущества аналоговых видеокамер

Кто-то скажет, что аналоговые камеры потеряли свою актуальность на фоне цифровых девайсов, но это не так. До сих пор они имеют ряд неоспоримых преимуществ, к которым относят:

Малую стоимость монтажа. Установить и настроить аналоговое видеонаблюдение на территории малой и средней площади намного дешевле, чем подключать цифровую систему.

Не нуждаются в установке дополнительного оборудования.

Имеют более высокую светочувствительность, чем цифровые девайсы.

Независимы от компьютерных сбоев.

Единственным минусом таких камер является необходимость установки преобразователя, если пункт приёма данных находится далеко.