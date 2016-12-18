Сегодня нет ни одного человека, который бы не понимал, что слова Билла Гейтса о том, что «если вашего бизнеса нет в сети, то у вас нет и самого бизнеса», не являлись шуткой или рекламой своего продукта. Возможности всемирной паутины дают каждой компании или частному лицу переместиться на более высокую ступень в бизнесе или собственной популярности. Рано или поздно любая компания приходит к ситуации, когда ее собственная сеть начинает давать сбои из – за перегрузки. Можно пойти по проторенной дорожке и апгрейдить собственную сеть с помощью установки новых, более мощных серверов и выбросить на это значительную часть бюджета компании. В буквальном смысле — выбросить. Ведь вы е собираетесь останавливаться и через время, повторится та же ситуация. Мы предлагаем более современный и эффективный выход из данной затруднительной ситуации.

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