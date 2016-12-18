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Самый надежный дата – центр с многоступенчатой степенью защиты

18.12.2016 21:56 1640

Самый надежный дата – центр с многоступенчатой степенью защиты

Сегодня нет ни одного человека, который бы не понимал, что слова Билла Гейтса о том, что «если вашего бизнеса нет в сети, то у вас нет и самого бизнеса», не являлись шуткой или рекламой своего продукта. Возможности всемирной паутины дают каждой компании или частному лицу переместиться на более высокую ступень в бизнесе или собственной популярности. Рано или поздно любая компания приходит к ситуации, когда ее собственная сеть начинает давать сбои из – за перегрузки. Можно пойти по проторенной дорожке и апгрейдить собственную сеть с помощью установки новых, более мощных серверов и выбросить на это значительную часть бюджета компании. В буквальном смысле — выбросить. Ведь вы е собираетесь останавливаться и через время, повторится та же ситуация. Мы предлагаем более современный и эффективный выход из данной затруднительной ситуации.

На нашем портале можно заказать аренду dedicated server и погрузиться в свою работу. Все остальные заботы по обслуживанию сети, которые были весьма многочисленны, мы возьмем на себя. Приобретя выделенный сервер каждый наш клиент получает максимальное количество выгод. Всем известно, что раз в год и палка стреляет. Даже, если вы побеспокоились о бесперебойной подаче электроэнергии, наши возможности вы превзойти никак не можете. Две независимые линии, аккумуляторы и дизель – генератор, дают вам полную уверенность, что вся работы не пойдет насмарку из – за отключения от линий электропередачи. Кроме того, мы обладаем большим списков вариантов, который дает вам возможность выбрать сервер, который «заточен» под условия работы вашей компании. Только мы сможем обеспечить техподдержку в режиме 24/7/365 безо всяких ссылок на праздники, выходные, падение метеоритов или другие катаклизмы.

Наша команда возьмет на себя обязанности по организации безопасности данных. Если вы растерялись и заблудились в количестве наших предложений, то вам нужно, всего лишь, выйти на связь. Наши профессионалы смогут посоветовать вам оптимальный набор опций и оборудования, что позволит вам на все 100% использовать возможности наши серверов и сосредоточиться на своей плодотворной работе. Если у вас возникла необходимость в аренде выделенного сервера, то вам прямой путь на наш сайт. Только мы гарантируем вам доступ к сети на уровне ЦОД на уровне 99,982% и услуг связи на уровне 99,95%. А цены на наши услуги просто смехотворны по сравнения с той экономией, которую вы получаете, отказавшись от собственного серверного оборудования и содержания штата обслуживающего персонала.

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