В последние годы жители России все чаще задумываются о том, как обеспечить безопасность своего дома, квартиры, офиса или склада с имуществом. Одним из распространенных способов контролировать помещение или территорию является видеонаблюдения. Это один из элементов охранных систем, который позволяет контролировать вход и выход людей на объект, а в случае совершения преступления помогает идентифицировать нападающих или хулиганов, вандалов и воров, которые останутся на записи с камеры.

Кроме того, камеры видео-фиксации также позволяют контролировать на предприятиях добросовестность работы сотрудников. Рабочие, зная, что за ними идет постоянный надзор, будут меньше отлынивать от дел, и более эффективно выполнять свои задачи, чтобы не получить в результате выговор, а получить достойную оплату труда или даже премию. В компании «Атлас-Р» в России можно приобрести любое видео-регистрирующее оборудование, которое пригодится как на промышленных объектах, производстве, складах, так и в бизнес-центрах, офисах, магазинах, в частных домах и квартирах, на земельных участках и т.д. Интеллект видеонаблюдение — новое слово в области охранных технологий, которое представляет из себя специальное программное обеспечение. Имея камеру, можно с использованием специальных программ настроить обработку звуковых сигналов, подключить дополнительные датчики, благодаря которым камера будет реагировать на включение света в помещении или на объекте, движение людей, вход и выход с территории.

Кроме этого, специальное ПО предполагает защиту системы, гарантирует долговременное хранение записей с камер специальном архиве, которые оперативно можно просматривать в случае необходимости. Выбирая программное обеспечение в компании, можете кликнуть кнопку «Сравнить параметры», и, таким образом, выбрать оборудование, которое вам больше подходит по характеристикам и цене соответственно. Разбег цен на ПО достаточно большой, например, программа управления клавиатурой обойдется в 5000 руб., переговорное устройство в 8000, а сервер контроля – в 80 тыс. руб. Зато ПО axxon next 4.0 professional для интеллектуального поиска информации, либо поиска в архиве автомобильных номеров и лиц стоит не так уж и дорого — всего 3,5 тыс. руб. Данное ПО присутствует в каталоге компании Атлас-Р в разных версиях — Start, Professional или Universe.