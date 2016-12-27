PrismMiniV2 — 3D принтер нового поколения, инновация в мире создания печати. Очень компактный и небольшой в размерах, он обладает максимальным качеством печати. С его помощью вы будете обеспечены превосходной точностью создания различных видов поделок. Ваше мелкосерийное производство выйдет на новый уровень, в особенности это касается тех, кто имеет небольшие магазины по производству различных поделок с помощью трёхмерных технологий.

Основные параметры модели

PrismMini — Delta-принтер, который имеет специальную технологию FDM, она повышает качество печати в несколько раз. Область печати – один из основных показателей принтеров, покупатель всегда обращает все внимание именно на него. 150 230 мм – такой областью печати обладает данная модель, что является достаточно скромным результатом, в сравнении с другими принтерами знаменитого бренда Prism.

Какими параметрами обладает модель:

Автоматическая калибровка, которая является незаменимой функцией в современных принтерах; Подогреваемое рабочее место. Что может быть лучше, чем автоматический подогрев, который можно самостоятельно контролировать; Двухсторонний обдув. Во время создания моделей, они обдуваются с обеих сторон, что позволяет материалу моментально засыхать; Механизм регулировки поджима нити. Еще одна очень полезная функция, которая исключает неприятности связанные с нитью; Возможность печатать пластиком многих разновидностей. Здесь вы найдете такие бренды как ABS, PLA, HIPS, FLEX, Watson; Повышенной точностью печати; Высокой скоростью. Нить может перемещаться со скоростью до 150 мм/сек.

Модель представляет собой принтер для индивидуального использования, к этому выводу располагают очень компактные размеры. Он может быть расположен практически везде, что является еще одним неоспоримым плюсом. Также можно выделить каркас из стали, который обладает повышенной прочностью. Сама конструкция принтера имеет сглаженные углы и выглядит очень компактной.

Принтер очень легкий, простой как визуально, так и в плане управления. Он может быть совмещен с любой операционной системой, что лишь облегчает использование. Создание объектов происходит в несколько слоев по технологии экструзии пластиковой нити. Шесть диагоналей имеет головка, которая отвечает за печать. Три каретки соединены шарнирно, передвигаются в вертикальном направлении. Головка в свою очередь может передвигаться практически в любой плоскости.

Основным преимуществом модели является максимально качественная печать, ее точность. Это достигается специально системой управления. Также не стоит забывать о поверхности рабочего места, оно не простое, с его помощью модель практически намертво закреплена. В это время головка для печати двигается вдоль заготовки и печатает один слой за другим. Небольшой вес только ускоряет скорость печати в несколько раз.

Где можно применить модель?

Стоит напомнить о том, что PrismMini представляет собой максимально экономичную и надежную модель, которая приобретается по всему миру. В основном клиенты, это владельцы маленьких предприятий, которые занимаются мелкосерийным производством трехмерных моделей. Также в этот список может войти дизайнерское бюро, школа, образовательный центр ну и, конечно же, частное производство в домашних условиях.

Домашнее производство – лучший вариант

Модель очень компактная и может поместиться даже в маленькой квартирке. Это лишний раз подтверждает, что она была создана для мелкосерийного производства молей именно в домашних условиях. Современный интернет просто переполнен различными вещами, которые могут принести много пользы. Это бытовые предметы – чашки и тарелки. То же самое может касаться расчесок или простых полок.

То есть принтер может сделать практически любой предмет, который вам придет в голову. Также не стоит забывать о декоративной и архитектурной сфере. С помощью принтера можно создавать самые настоящие скульптуры, которые будут выглядеть как произведения искусства. Единственный минус – они будут достаточно маленьких размеров. Но это не всегда плохо, особенно если вы продаете их в своем магазине, например, в виде брелоков и прочего.

В поставке вы найдете мощнейший трехмерный редактор, он сможет смоделировать практически все, нужно лишь применить свою фантазию. Ну и, конечно же, простота использования делает этот принтер практически незаменимым для любого человека, который интересуется 3D-печатью. Его цена привлекает, компактность заставляет задуматься, о невероятное качество печати и функциональность – приобрести. Модель производится в России, что лишь улучшает восприятие отечественных покупателей, ведь инструкция и управление полностью на русском языке.