При всем многообразии компьютерных устройств, которые находятся на данный момент в руках у людей, очень часто случается так, что мы не используем и половину их возможностей. Даже, покупая бытовую технику, в дальнейшем мы модем пользоваться всего лишь, несколькими функциями, к примеру, навороченной микроволновой печи. Если с бытовыми устройствами все более или менее понятно, можно просто внимательно прочесть инструкцию и воспользоваться функциями, которые до того нами даже не пробовались. С компьютерами и мобильными устройствами – все не так просто.

Во-первых, полную инструкцию писать к ним – напрасная трата ресурсов и времени. Во – вторых, технические термины не сделают для большинства ровным счетом ничего, чтобы было понятно назначение тех или иных опций или комбинаций кнопок. Однако есть сайт, на котором в доступной и простой форме рассказывается о множестве программ, установленных на современных гаджетах и об отличиях тех или иных устройств друг от друга. На портале содержится великое множество сведений, которые пригодятся не только начинающему пользователю, но и опытному юзеру, который, может просто упустить из виду некоторые новшества.

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