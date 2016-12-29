Сегодня техника производства американской компании Apple есть практически у каждого состоятельного человека, который может позволить себе этот элитный гаджет. IPhone, iPod, MacBook и другие товары данного производителя отличаются высоким качеством сборки и могут долго прослужить своему хозяину, однако, несмотря на все преимущества этих устройств, всё же техника есть техника и ей свойственно периодически изнашиваться, ломаться или выходить из строя. Если вы столкнулись с такой проблемой, владея айфоном в Санкт-Петербурге, не спешите расстраиваться, поскорее обратитесь в сервисный центр, который ремонтирует данные гаджеты с оригинальными запчастями максимально быстро.

Сервисный центр предоставляет каждому клиенту гарантию на выполненную работу, так как ее осуществляют настоящие профессионалы своего дела, которые никогда не сомневаются в качестве выполненных услуг. В наличии у наших специалистов всегда есть запасные части для устранения некоторых неполадок в работе гаджетов производства Apple, что позволяет нам максимально быстро диагностировать проблему и устранить ее. Чаще всего мастерская ремонта iPhone в Питере сталкивается с такими проблемами: пользователем необходимо выполнить диагностику гаджетов, так как они зависают, не включаются или начинают нестабильно работать, без очевидной видимой причины. Также нашим спецам довольно часто приходится заменять стекло на дисплее телефона, шлейф, ремонтировать кнопку включения гаджета, ремонтировать или менять динамик, микрофон, кнопку громкости, камеру смартфона. Порой выходит из строя кнопка «Домой», или разбивается задняя панель гаджета.

Также в наши услуги входит прошивка и программный ремонт аппаратов, ремонт айфонов после намокания, или загрязнения, и другие услуги. Если же вы только приобрели гаджет и вам необходимо вставить в слот сим-карту, мы можем выполнить обрезку под Nano-сим, а также установить ее в нужный слот, таким образом, избавив вас от проблем. Мы поможем настроить телефон или выполнить перепрошивку и программный ремонт айфонов и другой техники в СПб. Входит в перечень услуг нашего сервисного центра разблокирование гаджетов разных моделей или бесплатная консультация специалистов касаемо распространенных проблем. Мы находимся в районе станции метро Петроградская, а цены на услуги нашей мастерской вы можете найти в соответствующем разделе сайта. Звоните нам или пишите на электронную почту, и сможете получить качественно гарантированный ремонт телефона и продлить его срок службы.