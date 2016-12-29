Благодаря стремительному развитию производства и разного типа промышленности в современном мире, постоянной модернизации методов медицины и других сфер человеческой деятельности, неизменно развиваются и модернизируются оборудование и техника, используемые в данных областях. Практически никогда, применяя разное оборудование и устройства, компьютерные и цифровые изделия, мы не задумываемся над тем, какое влияние они производят на человеческий организм и здоровье, а также на функционирование мобильной техники, бытовых приборов, силовых линий и крупных агрегатов, применяемых в тяжелой и легкой промышленности, автомобилестроении и других сферах.

При этом, об их негативном влиянии и различных излучениях, радиочастотах и помехах слышали многие. В рентген-кабинете, в работе аппарата для проведения магнитно-резонансной терапии, а также в производственных промышленных процессах, сфере информационной безопасности и в дата-центрах поставщиков телекоммуникационных услуг, так или иначе, присутствует излучение и радиоволны. Предприятие «Фарадей» в Санкт-Петербурге производит продукцию, позволяющую защитить организм человека и технику от вредного воздействия, а также организует особые экранированные камеры, создает защитные ворота, сквозь которые не могут проникнуть радиочастоты, волны и ценная информация, об утечке которой постоянно беспокоятся разработчики тех или иных продуктов. К услугам нашего предприятия относится создание особых безэховых камер, реализация отдельных материалов для экранированных камер, создание камер для проведения МРТ, оснащение рентген-кабинетов всеми необходимыми элементами защиты сотрудников и пациентов.

Одним из важнейших продуктов предприятия являются особые фильтры, позволяющие защититься от облучения и снизить радиопомехи. Наши специалисты помогут вам выполнить расчет помехоподавляющего фильтра, и заказать электрические изделия центра «Фарадей» для обеспечения совместимости электромагнитных устройств, подавления частот и распространения электромагнитной энергии по каналам связи. Также данные фильтры могут защитить от помех в конкретном диапазоне электросети и организовать ввод кабелей и прочих коммуникаций в экранированные камеры и комнаты. Еще одним важным свойством фильтров является надежная защита оргтехники от помех. Кроме расчёта и производства данных систем, мы осуществляем их монтаж и дальнейшее обслуживание.