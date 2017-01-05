Современный бытовой гигрометр облегчит жизнь в вашем доме или на производстве. Прибор предназначен для определения точного показателя уровня влажности, что позволяет своевременно принимать меры по улучшению микроклимата в помещении.

Для чего нужен агрегат?

Гигрометр – полезное устройство, которое помогает заботиться о здоровье человека. Слишком сухой воздух способствует заболеваниям дыхательных органов, включая бронхиты, астму и воспаление лёгких, а чрезмерная влажность негативно сказывается на самочувствии метеозависимых людей. Наблюдение за уровнем влажности необходимо в ряде других ситуаций, например, при хранении овощей или продуктов питания в погребе, древесины на складах, семян в тепличном хозяйстве. Обязательным для контроля этот показатель является в образовательных учреждениях (школах, детских садах, спортивных секциях), больницах и производственных предприятиях.

Виды гигрометров

Гигрометр был изобретён относительно недавно, однако сейчас насчитываются три разновидности:

конденсационные;

механические;

электронные.

Конденсационный гигрометр характеризуется простым устройством в виде металлического зеркала, температура которого завит от окружающей среды. Механизм прибора приводится в действие только в тот момент, когда на зеркальной поверхности образуется влага ибо ледяные кристаллы.

Механический аналог работает на основе способности человеческого волоса менять свою длину (выпрямляться или закручиваться) в зависимости от уровня влажности в помещении. Волос двигает стрелку на шкале, показывая уровень влажности с минимальной погрешностью.

Электронные модели гигрометров отображают данные, основанные на степени концентрации электролита или показателя точки росы. Нередко электронные изделия оснащают термометром или иными измерительными приспособлениями. Такие гигрометры характеризуются точностью показаний, которой не предоставят другие виды приборов.

Преимущества гигрометров

К достоинствам гигрометров относятся:

возможность непрерывного отображения уровня влажности;

удобство эксплуатации;

портативные габариты;

малый вес.

Аппараты обладают широким диапазоном измерений (от 0 до 100%), длительным сроком службы, простотой эксплуатации. Больше вариантов вы найдёте в магазине нужных приборов. Мы ценим каждого клиента, предоставляем ему высочайший уровень сервиса наряду с демократичными ценами и гарантией качества товаров.